V Petržalke sa pomaly kreuje nový mládežnícky parlament

Bratislava 24. novembra (TASR) – V bratislavskej Petržalke sa už kreuje nový mládežnícky parlament. Jeho členovia boli vybratí spomedzi 40 uchádzačov, momentálne pokračujú prípravy na prvé spoločné on-line stretnutia. Zvoliť by sa malo na nich vedenie mládežníckeho parlamentu a schváliť pracovný program na najbližšie obdobie.



"V prvých týždňoch by sme sa chceli venovať najmä tomu, aby sa mladí členovia parlamentu zoznámili s chodom mestskej časti, mládežníckymi organizáciami, ktoré pôsobia v Petržalke. Aby sformulovali najväčšie výzvy a absolvovali vzdelávania, ktoré im pomôžu pri zapájaní sa do participačného procesu," uviedol pre TASR Milan Polešenský, koordinátor Petržalského mládežníckeho parlamentu (PMP).



Členov vyberala odborná komisia zložená z odborníkov, zástupcov inštitúcií, ktoré sa venujú mládežníckej politike, a zástupcov mládežníckych organizácií. Spomedzi 40 kandidátov vybrala 20, ktorí najlepšie spĺňali podmienky. "Pri výbere prihliadala na ich motiváciu, mimoškolskú činnosť a skúsenosti," priblížil Polešenský. Dôležitým kritériom bol aj pohľad uchádzačov na to, aká by mala byť úloha mládežníckeho parlamentu a ako si predstavujú mestskú časť vhodnú pre život a rozvoj mladých ľudí.



Podľa koordinátora PMP sa však počíta do budúcnosti aj so spoluprácou s tými uchádzačmi, ktorí vo výbere neuspeli. "Pri Petržalskom mládežníckom parlamente budú pôsobiť pracovné skupiny, kde by mali pracovať aj členovia PMP, ale aj tí, ktorí priamo v mládežníckom parlamente nezasadajú," poznamenal Polešenský.



Mládežnícky parlament, ktorého členmi budú mladí ľudia vo veku od 15 do 30 rokov, má fungovať ako poradný a iniciatívny orgán samosprávy. Váha jeho názoru vo vzťahu k mestskej časti má byť ekvivalentná komisii. Spolupráca sa predpokladá napríklad pri edukačných, športových či voľnočasových projektoch.



Podieľať sa bude na rozvoji práce s mládežou i mládežníckych iniciatív, a tiež na riešení problémov mladých ľudí žijúcich a študujúcich na tomto území. Venovať sa bude taktiež spracovávaniu a podávaniu iniciatívnych návrhov a stanovísk vo veciach týkajúcich sa mládeže. Členstvo v ňom považuje zároveň za príležitosť pre mladých participovať na dianí vo svojom okolí, získať skúsenosti v oblasti fungovania samosprávy a angažovania sa vo veciach verejných.