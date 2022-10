V Petržalke sa pred niektorými miestnosťami tvoria rady

Bratislava 29. októbra (TASR) – V bratislavskej Petržalke sa pred niektorými volebnými miestnosťami počas sobotných spojených volieb môžu vytvárať dlhšie rady, voliči si v nich postoja aj niekoľko desiatok minút. Dôvodom je nedostatok volebných zásten, ale aj to, že niektorí študujú kandidátov až na mieste. Mestská časť ubezpečuje, že problém rieši. Zároveň odporúča prísť so zoznamom kandidátov.



"Pred niektorými miestnosťami sa môžu aktuálne tvoriť dlhšie rady čakajúcich voličov z dôvodu nedostatku volebných zásten v miestnostiach. Ubezpečujeme, že na probléme pracujeme a snažíme sa ich doplniť do najvyťaženejších okrskov," povedala pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Samospráva preto prosí voličov o trpezlivosť. Zároveň však tím, ktorí ešte neboli voliť, odporúča, aby do volebných miestností prichádzali so svojím zoznamom kandidátov. Nepoznanie kandidátov a ich študovanie až priamo vo volebnej miestnosti čakanie druhých voličov rovnako zdržuje.



Mestská časť tiež ubezpečuje, že členovia jednotlivých okrskových komisií sú im k dispozícii. Obrátiť sa na nich môžu v prípade akýchkoľvek otázok či nejasností. "Ak sa nevedia zorientovať alebo nevedia, ako krúžkovať hlasovacie lístky, odporučia im postup aj to, kam majú jednotlivé obálky hádzať," podotkla Halašková.



Ísť k voľbám pripravení odporúčajú na sociálnej sieti aj samotní obyvatelia. Niektorí sa sťažujú, že nemali vopred možnosť naštudovať si kandidátoch, chaos majú najmä starší. "Za plentu prichádzajú aj ľudia, ktorí si doma na papier napísali mená a čísla favoritov a za plentou strávia tri minúty a 40 sekúnd. Prichádzajú však aj takí, ktorí za plentou strávia viac ako 25 minút. Zrejme to hovorí o každého zodpovednosti," napísal Lukáš Kožina.



Voliči si vyberajú predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) i poslancov krajského zastupiteľstva, primátora Bratislavy a poslancov mestského zastupiteľstva, ako aj starostov mestských častí a poslancov do miestnych zastupiteľstiev. Volebné miestnosti sú otvorené do 20.00 h.