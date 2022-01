V Petržalke sa vlani na trvalý pobyt prihlásilo 3604 ľudí

Bratislava 15. januára (TASR) – V bratislavskej Petržalke sa vlani na trvalý pobyt prihlásilo 3604 ľudí, pre porovnanie v roku 2020 to bolo 3300. K prechodnému pobytu sa v najväčšej bratislavskej mestskej časti prihlásilo minulý rok 360 občanov Slovenska. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Podľa starostu Petržalky Jána Hrčku je motiváciou prehlásiť si trvalý pobyt do tejto mestskej časti zvýhodnenie v mnohých oblastiach, tým najväčším je momentálne bezplatné parkovanie. "Len obyvatelia s trvalým pobytom sa môžu zaregistrovať do nášho petržalského parkovacieho systému a využívať jeho výhody, teda parkovať na zaregulovaných parkoviskách úplne zdarma," skonštatoval Hrčka. Výnimkou je lokalita Dvory 4, kde už platia pravidlá celomestskej parkovacej politiky.



Výhodu rezidentského pobytu si vedia obyvatelia uplatniť aj v iných oblastiach. Napríklad môžu požiadať o finančný príspevok v hodnote 100 eur pri narodení dieťaťa, na ktorý majú nárok iba matky a deti s trvalým pobytom v tejto mestskej časti.



Matrika a ohlasovňa pobytov zabezpečuje aj ďalšie administratívne úkony, medzi nimi osvedčovanie podpisov a listín, žiadosti o určenie otcovstva alebo zápisy udalostí, ktoré sa stali občanovi v zahraničí. "V roku 2021 sme vydali 1166 duplikátov matričných dokladov, vyhotovili 316 viacjazyčných matričných dokladov, vybavili 346 žiadostí o vydanie matričných dokladov cez osobitnú matriku, overili 4498 podpisov a 1917 kópií," vymenúva vedúca miestnej matriky Ilona Kraic.