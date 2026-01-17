< sekcia Regióny
V Petržalke sa vlani narodilo 1008 detí, o 350 menej ako v roku 2024
Autor TASR
Bratislava 17. januára (TASR) - V bratislavskej Petržalke sa v roku 2025 narodilo 1008 detí, čo je o 350 menej ako v roku 2024. Miernu prevahu mali chlapci (509) nad dievčatami (499). Medzi nimi bolo 28 párov dvojičiek a jedny trojičky. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
Najviac používanými chlapčenskými menami boli Jakub, Michal/Michael, Samuel, Oliver a Šimon, u dievčat dominovali mená Nina, Ema/Emma, Eliška, Viktória, Natália, Sofia a Diana. Vyskytli sa aj netradičné či exotické mená, napríklad Zayn, Quentin, Roderick, Raul, Haidar, Yilin, Widad, Ruby, Rozina, Nalani, Minh, Luana, Kasia či Alíz. V 48 prípadoch dostali deti dve krstné mená.
Mestská časť od roku 2022 poskytuje novorodencom s trvalým pobytom v Petržalke jednorazový finančný príspevok 100 eur. „V roku 2025 si rodičia podali 615 žiadostí, čo potvrdzuje, že aj táto - pre niekoho symbolická - finančná injekcia nikoho neurazí, práve naopak, poteší,” skonštatovala vedúca oddelenia matriky a ohlasovne pobytov Ilona Kraic.
V roku 2025 si svoje „áno“ povedalo 276 párov, z nich 260 sa vybralo úradnou a 16 cirkevnou cestou. Najviac obradov bolo 22. februára. V porovnaní s rokom 2024 však stúpla krivka rozvodovosti, a to takmer dvojnásobne. Zatiaľ čo v roku 2024 evidovala matrika 76 rozvodov, vlani ich bolo 125.
V Ružinove sa v roku 2025 narodilo 684 detí, na porovnanie, v roku 2024 to bolo 810. Narodilo sa o čosi viac dievčat (352) ako chlapcov (332). Najčastejšími dievčenskými menami boli Ema/Emma, Nina, Hana, Lea a Mia, u chlapcov Oliver, Michal, Jakub, Adam a Artur. Na území mestskej časti sa konalo vlani 234 sobášov.
Zo štatistík rovnako vyplýva, že k 31. decembru evidovala mestská časť 88.541 obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt, čo je o 999 obyvateľov viac ako pred rokom. Mužov bolo 47,7 percenta, žien 52,3 percenta. Najčastejší vek je 36 rokov u žien a 46 rokov u mužov. Seniorov je o 31 percent viac ako detí do 15 rokov.
V Podunajských Biskupiciach sa narodilo 145 detí, z toho 81 chlapcov. Najčastejšími dievčenskými menami boli Hana, Ema/Emma, Laura, Adela, u chlapcov Michal/Michael, Dávid, Richard, Teodor a Liam. „Opäť sa v zozname nájde aj zopár netradičných mien - napríklad u dievčat Aria, Ashley, Lauryn, Shanaja, Tamia, u chlapcov Evan, Felix, Hector, Robin a Ruben,“ približuje starosta Podunajských Biskupíc Roman Lamoš.
V roku 2025 zomrelo 187 spoluobčanov. Zosobášilo sa 89 manželských párov. V 14 prípadoch bol aspoň jeden z novomanželov cudzinec. Svoje „áno“ po druhý raz si povedali dva zlaté manželské páry po 50 rokoch spolužitia.
Vo Vajnoroch sa narodilo 23 detí, z toho 12 dievčat. Konalo sa 30 sobášov a 55 obyvateľov zomrelo. „Tieto čísla nie sú len štatistikou. Sú príbehmi ľudí, rodín, radostí aj spomienok,“ podotýka starosta Vajnôr Michal Vlček.
