V Petržalke sa vo štvrtok koná Mikulášska kvapka krvi
Vopred registrovaní záujemcovia môžu na výjazdovom odbere v Cik Cak Centre darovať krv. Urobiť tak môžu do 12.00 h.
Autor TASR
Bratislava 4. decembra (TASR) - V bratislavskej Petržalke sa vo štvrtok doobeda koná podujatie Mikulášska kvapka krvi. Vopred registrovaní záujemcovia môžu na výjazdovom odbere v Cik Cak Centre darovať krv. Urobiť tak môžu do 12.00 h. Mestská časť o tom informovala na webe.
„Na odbere sa môžu zúčastniť iba zdraví ľudia vo veku od 18 do 60 rokov s hmotnosťou od 50 kilogramov, ktorí spĺňajú základné kritériá darovania krvi,“ upozornili organizátori.
Pripomínajú, že pred odberom je potrebné konzumovať sacharidové (nie tučné) jedlá, ako sú ovocie, zelenina, sucháre, netukové pečivo, džem, med. Dôležité je tiež vypiť minimálne pol litra tekutín.
Podujatie je organizované v spolupráci s Národnou transfúznou službou (NTS) SR.
