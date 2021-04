V Petržalke sa vrátilo do ZŠ vyše 87 percent ôsmakov a deviatakov

Bratislava 22. apríla (TASR) – Do základných škôl (ZŠ) v bratislavskej Petržalke sa tento týždeň vrátilo v priemere viac ako 87 percent žiakov 8. a 9. ročníkov. V prípade žiakov 8. ročníkov je to 86,7 percenta a v prípade 9. ročníkov 87,36 percenta žiakov. Návratu do školských lavíc predchádzalo individuálne testovanie na ochorenie COVID-19.



"Žiaci 8. a 9. ročníkov sa dávali pred nástupom do školy testovať individuálne. V tomto týždni budú mať prvýkrát možnosť otestovať sa kloktacími testami v základných školách," uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Tí, ktorí do škôl nenastúpili, sa však na vyučovacom procese nezúčastňujú dištančnou formou. Neúčasť je ospravedlnená z rôznych dôvodov, napríklad zdravotných či osobných.



Najväčšia bratislavská mestská časť sa zároveň rozhodla testovať PCR slinnými testami okrem škôlkarov a žiakov aj pedagogických a nepedagogických zamestnancov jej základných a materských škôl. Týmto spôsobom dokáže ušetriť 17.500 eur za týždeň. Testovanie zabezpečuje dvakrát do týždňa priamo v priestoroch jej škôl a škôlok.



Vysoké percento "navrátilých" žiakov 8. a 9. ročníkov eviduje aj mestská časť Staré Mesto, ide o 95 percent. Opätovnému zasadnutiu do školských lavíc predchádzalo domáce testovanie kloktacími PCR testami. Školy však uznávajú aj výsledky antigénových a klasických PCR testov. Do škôl v Ružinove nastúpilo v priemere 89 percent ôsmakov a deviatakov.