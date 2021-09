V Petržalke sa začína trojdňový festival Dni Petržalky 2021

Bratislava 10. septembra (TASR) – V bratislavskej Petržalke sa v piatok začína 24. ročník festivalu Dni Petržalky. Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov potrvá tentoraz podujatie tri dni a pre návštevníkov je pripravený program na piatich miestach, a to na Námestí republiky, na Nobelovom a Ovsištskom námestí, na Dostihovej dráhe i v Dome kultúry (DK) Lúky.



"Tento ročník Dní Petržalky bude z dôvodu pretrvávajúcej pandémie o trochu iný, než na aký sme zvyknutí, avšak o to bude originálnejší a bohatší na rôzne podujatia," skonštatoval starosta Petržalky Ján Hrčka. Dôvodom sú protipademické opatrenia, ktoré povoľujú maximálne 1000 ľudí na jednom mieste, preto sa mestská časť rozhodla rozšíriť podujatie na viac miest, aby mohla pozvať čo najviac návštevníkov.



Najväčší komunitný "sviatok" Petržalčanov prinesie viaceré hudobné vystúpenia, koncerty, vernisáže, kreatívne workshopy, tematický streetfood či mnohé ďalšie sprievodné akcie. Návštevníci sa môžu tešiť na jedlo, pitie, zábavu, umenie, ale aj spoločenské a verejnoprospešné podujatia. Festival potrvá do nedele (12. 9.).



Vstup na všetky podujatia v rámci Dní Petržalky 2021 je bezplatný.