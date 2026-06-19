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V Petržalke sa začína trojdňový festival Dni Petržalky 2026
V poradí 29. ročník podujatia sa vracia opäť na dostihovú dráhu na Starohájskej ulici.
Autor TASR
Bratislava 19. júna (TASR) - V bratislavskej Petržalke sa v piatok začína trojdňový festival Dni Petržalky. V poradí 29. ročník podujatia sa vracia opäť na dostihovú dráhu na Starohájskej ulici a okrem kultúrno-hudobného programu pre všetkých a sprievodného programu prináša aj viacero noviniek. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
„Návštevníkov festivalu čaká aj niekoľko noviniek. V oblasti občerstvenia budú tou najväčšou ekologickejšie vratné poháre, ktoré nám výrazne uľahčia údržbu areálu po skončení programu. V ponuke budú aj vratné poháre s logom mestskej časti, ktoré si budú môcť návštevníci zakúpiť na pamiatku,“ priblížila Halašková.
Festivalový areál je rozdelený na päť zón - zdravie a krása, šport, fanzóna, detská zóna a #petržalkažije. Po ročnej prestávke sa vracajú aj obľúbené street basketbalové zápasy troch na troch. O zábavu i poučenie sa zasa postarajú miestne organizácie, športové kluby, občianske združenia či spoločnosti.
Pokračovať bude aj súťaž pre deti v zbieraní pečiatok, tentoraz na deviatich stanoviskách vrátane bonusového. Súčasťou festivalu bude v nedeľu (21. 6.) aj súťaž o najkrajšieho a najšikovnejšieho petržalského orieška (psieho kríženca).
Občerstvenie sa podľa mestskej časti nebude vymykať zo zvyčajnej festivalovej ponuky. Na svoje si prídu milovníci klasiky i slovenských špecialít či vegetariáni.
Piatkový hudobný program je ladený hip-hopovo, predstaví sa napríklad Rytmus či Tina, slovenský punk prinesie kapela Iné Kafe. V sobotu (20. 6.) vystúpi Peter Nagy a Indigo, Polemic, Kollárovci či Mária Čírová. Chýbať nebude ani Oldies Party. V nedeľu sa predstaví Sima Magušinová, Desmod a No Name. Zaspievať však tento rok príde aj Bratislavský chlapčenský spevácky zbor a Detský spevácky zbor Canens.
Dopravný podnik Bratislava aj tento rok posilní mestskú hromadnú dopravu. Mestská časť odporúča návštevníkom prísť MHD, keďže s parkovaním v lokalite je problém. Využiť však môžu aj bezplatné zdieľané bicykle od spoločnosti Slovnaft. „Vzhľadom na víkendové horúčavy odporúčame všetkým návštevníkom festivalu, aby mysleli na ochranu pred slnkom a dodržiavali pravidelný pitný režim,“ doplnila Halašková.
Všetky informácie o festivale sú zverejnené na webe dnipetrzalky.sk.
„Návštevníkov festivalu čaká aj niekoľko noviniek. V oblasti občerstvenia budú tou najväčšou ekologickejšie vratné poháre, ktoré nám výrazne uľahčia údržbu areálu po skončení programu. V ponuke budú aj vratné poháre s logom mestskej časti, ktoré si budú môcť návštevníci zakúpiť na pamiatku,“ priblížila Halašková.
Festivalový areál je rozdelený na päť zón - zdravie a krása, šport, fanzóna, detská zóna a #petržalkažije. Po ročnej prestávke sa vracajú aj obľúbené street basketbalové zápasy troch na troch. O zábavu i poučenie sa zasa postarajú miestne organizácie, športové kluby, občianske združenia či spoločnosti.
Pokračovať bude aj súťaž pre deti v zbieraní pečiatok, tentoraz na deviatich stanoviskách vrátane bonusového. Súčasťou festivalu bude v nedeľu (21. 6.) aj súťaž o najkrajšieho a najšikovnejšieho petržalského orieška (psieho kríženca).
Občerstvenie sa podľa mestskej časti nebude vymykať zo zvyčajnej festivalovej ponuky. Na svoje si prídu milovníci klasiky i slovenských špecialít či vegetariáni.
Piatkový hudobný program je ladený hip-hopovo, predstaví sa napríklad Rytmus či Tina, slovenský punk prinesie kapela Iné Kafe. V sobotu (20. 6.) vystúpi Peter Nagy a Indigo, Polemic, Kollárovci či Mária Čírová. Chýbať nebude ani Oldies Party. V nedeľu sa predstaví Sima Magušinová, Desmod a No Name. Zaspievať však tento rok príde aj Bratislavský chlapčenský spevácky zbor a Detský spevácky zbor Canens.
Dopravný podnik Bratislava aj tento rok posilní mestskú hromadnú dopravu. Mestská časť odporúča návštevníkom prísť MHD, keďže s parkovaním v lokalite je problém. Využiť však môžu aj bezplatné zdieľané bicykle od spoločnosti Slovnaft. „Vzhľadom na víkendové horúčavy odporúčame všetkým návštevníkom festivalu, aby mysleli na ochranu pred slnkom a dodržiavali pravidelný pitný režim,“ doplnila Halašková.
Všetky informácie o festivale sú zverejnené na webe dnipetrzalky.sk.