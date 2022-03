V Petržalke uvažujú nad zmenou názvu ZŠ A. Karpova na Černyševského

Bratislava 1. marca (TASR) – V bratislavskej Petržalke uvažujú nad zmenou oficiálneho názvu Základnej školy (ZŠ) Anatolija Karpova na Černyševského ulici. Ide o reakciu na aktuálnu situáciu na Ukrajine. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Uznávaný ruský šachista a poslanec ruskej Štátnej dumy, ktorého meno škola nesie, figuruje medzi osobami na sankčnom zozname EÚ v súvislosti s vojenským útokom Ruskej federácie na Ukrajinu.



"Jeho postoj odsudzujeme a nesúhlasíme, aby naša škola nosila meno niekoho, kto podporil vstup ruských vojsk na Ukrajinu, a tým narušil zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. V prípade sankcií ide skôr len o symbolické gesto, no v rámci našich možností je to najtvrdšia sankcia, ktorú dokážeme ako zriaďovateľ školy udeliť," skonštatovala Halašková.



Návrh na zmenu mena vyvstal po konzultácii miestnej školskej komisie s riaditeľkou školy, ktorá o vyjadrenie k ponechaniu, respektíve odňatiu čestného názvu požiada členov rady školy. Jej zasadnutie je naplánované na začiatok budúceho týždňa. V prípade súhlasu bude riaditeľka informovať zriaďovateľa školy, teda mestskú časť, a následne oddelenie školstva vypracuje návrh. Po vydaní súhlasu všetkých zainteresovaných strán podá mestská časť podnet na odňatie čestného názvu, schváliť ho môže až komisia menovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Proces prijatia pomenovania školy po osobnosti a odňatie názvu určuje smernica rezortu školstva z roku 2017.



"K našim východným susedom budeme aj naďalej solidárni a podáme pomocnú ruku tam, kde to je možné," poznamenala Halašková. Mestská časť zároveň poďakovala obyvateľom i dobrovoľníkom, ktorí sa cez víkend zapojili do materiálnej zbierky pre Ukrajinu v Dome kultúry (DK) Zrkadlový háj. K dispozícii je predbežne do 4. marca.