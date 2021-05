V Petržalke už opäť platia pravidlá rezidentskej parkovacej politiky

Bratislava 24. mája (TASR) – Na území bratislavskej Petržalky opäť platí rezidentská parkovacia politika. Pravidlá parkovania totiž dočasne pozastavilo vypršanie platnosti všeobecne záväzného nariadenia (VZN), účinnosť však v nedeľu (23. 5.) nadobudlo nové VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Mestská časť preto opäť avizuje pravidelné kontroly.



Rezidentom a návštevníkom mestskej časti sa tak skončilo približne trojtýždňové obdobie bez pravidiel, keď mohli parkovať zadarmo. „Petržalčanov aj hostí upozorňujeme, že od pondelka opäť začíname s kontrolou pravidiel pilotného programu našej parkovacej politiky,” poznamenal Ivan Lučanič z referátu mobility miestneho úradu.



Petržalka využila možnosť zaviesť vlastný pilotný parkovací systém v medziobdobí, kým by mala začať platiť schválená celomestská parkovacia politika. Pilotný systém, ktorý zvýhodňuje obyvateľov s trvalým pobytom, spustila mestská časť 1. novembra 2019. Všetky informácie o parkovacom systéme sú zverejnené na webovej stránke www.parkovanievpetrzalke.sk.



Podľa petržalského dopravného passportu z roku 2014 bolo v tom čase v Petržalke zhruba 26.000 parkovacích miest. Momentálne je vyznačených v rámci parkovacej politiky zhruba 17.500 z nich, tak na vnútroblokových parkoviskách, ako aj na kolmých a šikmých státiach. V značení plánuje mestská časť pokračovať, do spustenia celomestskej parkovacej politiky ich chce mať samospráva vyznačené všetky, ktoré jej aktuálne majetkovoprávne vzťahy vyznačiť umožňujú.



Celomestská parkovacia politika by sa najnovšie mala spustiť v októbri.