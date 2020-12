V Petržalke v najbližších týždňoch otvoria cyklotrasu Starohájska

Bratislava 2. decembra (TASR) – V bratislavskej Petržalke v najbližších týždňoch otvoria novú segregovanú cyklotrasu Starohájska v dĺžke 1,7 kilometra. Informuje o tom hlavné mesto, ktoré začalo cyklotrasu budovať v roku 2018.



Projektová dokumentácia z roku 2013 podľa magistrátu vykazovala množstvo chýb a počítala aj s neopodstatneným výrubom drevín. "Zmluva so zhotoviteľom a nedokončená stavba boli ďalší problém, preto sme projekt vylepšili," deklaruje samospráva. Po projektových zmenách má táto cyklotrasa vyššie štandardy. Napríklad semafory pre cyklistov, premiérovo je použitý červený asfalt a úsek je bezpečný i pre rodiny s deťmi a seniorov, keďže je v celej dĺžke oddelený od automobilovej dopravy.



Magistrát deklaruje, že v projekte dbal na zvýšenie kvality jazdy cyklistov po celej dĺžke a zároveň, aby boli zachované dreviny v okolí. "Cyklotrasa má menej zákrut, je priamejšia. Úpravou podložia sme zabezpečili kvalitnejší povrch a výškovo ju oddelili od áut, v pôvodnom projekte totiž mala cyklotrasa lemovať cestu pre autá s použitím asfaltového mikrokoberca," spresnila samospráva. Po úprave je cyklotrasa vedená na pôvodnom chodníku pre chodcov, ktorý je zrekonštruovaný a rozšírený. Podarilo sa ponechať borovicovú alej pri Námestí hraničiarov a tiež vzrastlú zeleň na Starohájskej ulici, ktoré pôvodný projekt určil na výrub.



"Podarilo sa upraviť značenie podľa novej vyhlášky a zefektívniť projekt z hľadiska bezpečnosti cyklistov riešením križovatiek, použitím menších formátov značiek a logickým napojením na hrádzu. Pôvodný projekt to riešil iba okrajovo. Nový priechod pre chodcov a cyklistov zvyšuje bezpečnosť vďaka pridaniu stredového ostrovčeka, kým v minulosti bol priechod možný iba cez šesť jazdných pruhov naraz," poznamenal magistrát.



Nad rámec pôvodného projektu sa tiež podarilo napojiť cyklotrasu k Chorvátskemu ramenu. Prepojil sa hlavný cyklistický ťah, ktorý spája južnú stranu sídliska Lúky a má potenciál obslúžiť obyvateľov od Slnečníc cez Lúky smerom do centra mesta cez Starý most. Na cyklotrase využili aj ostré zelené podfarbenie na miestach so zvýšeným rizikom kolízie a na úsekoch, kde chcú vodičov upozorniť na umiestnenie cyklotrasy.