V Petržalke v sobotu vysadia vyše 1300 stromov a kríkov

Bratislava 12. novembra (TASR) - V bratislavskej Petržalke, v oblasti Pohraničnej signálky, budú v sobotu vysádzať vyše 1300 stromov a kríkov. Podujatie organizuje hlavné mesto a zapoja sa doň aj dobrovoľníci.



Vysadené stromy a kríky majú slúžiť ako biokoridor na hniezdenie a potrava pre spevavce. "Výsadba má doplniť sieť biokoridorov vychádzajúcich z Pečnianskeho lesa smerom na juh do poľnohospodárskej krajiny na slovensko-rakúskom pohraničí," spresnilo mesto na sociálnej sieti.



Na výsadbu zvolili domáce druhy drevín, ktoré plodia bobule a plody vhodné ako potrava pre druhy drobných spevavcov aj ďalších živočíchov. "Zo stromov sú to najmä druhy jarabina, čremcha, oskoruša, jabloň a hruška. Z kríkov sa budú vysádzať trnky, drieň, ríbezle, liesky, hlohy a podobne," priblížili. Výsadba má podľa organizátorov zároveň čiastočne obnoviť zaniknutú lipovú aleju smerujúcu od rakúskeho Kittsee do Bratislavy.



"V strede výsadbovej plochy bude štylizovaný ovocný sad s prírodným sedením a lúkou so špecifickým režimom kosby, ktorý podporí rozvoj kvitnúcich bylín," spresnila samospráva. Toto miesto by malo podľa organizátorov slúžiť na krátkodobý odpočinok pre okoloidúcich turistov a cyklistov.