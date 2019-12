V Petržalke vychádzajú dvoje noviny, niektorí nedostanú ani jedny

Bratislava 8. decembra (TASR) – Napriek tomu, že od júla vychádzajú v bratislavskej Petržalke dvoje miestne noviny, do niektorých schránok sa nedostanú ani jedny. A to ani tie, ktoré sa rozhodla vo vlastnej réžii vydávať mestská časť, ktorá nebola dlhšie spokojná s periodikom informujúcim o dianí v najväčšej bratislavskej mestskej časti už 25 rokov. Na nový mesačník vyčlenila tento rok viac ako 20.000 eur.



"Noviny sú distribuované cez Slovenskú poštu, ktorá má jediná prístup do brán ku schránkam. Ideálne by bolo, keby mala mestská časť prístup do všetkých brán v Petržalke, ale tento náš úmysel sa zatiaľ nestretol len s pozitívnou odozvou," uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Reagovala tak na fakt, že vedenie mestskej časti prišlo v lete s návrhom, ako by chcelo zlepšiť komunikáciu s obyvateľmi a doručovanie rôznych úradných oznamov, s čím mal mať úrad v poslednom období značné problémy. Na správcov bytových domov sa preto obrátilo so žiadosťou o poskytnutie kľúčov či čipových kľúčov od vchodov. Návrh sa však nestretol s veľkým pochopením, mnohí sa obávali ich možného zneužitia. Miestny úrad poznamenal, že vyhovenie tejto požiadavky bolo dobrovoľné.



Hovorkyňa zároveň poznamenala, že distribúciu mesačníka pravidelne monitorujú a v prípade zistenia zlyhania distribúcie posielajú Slovenskej pošte reklamáciu. Už v minulosti mestská časť informovala, že ak by niektorí občania nedostali do schránok noviny, môžu sa na miestny úrad obrátiť prostredníctvom e-mailovej adresy noviny@petrzalka.sk.



Niektorí obyvatelia taktiež poukazujú na fakt, že hoci sú noviny vydávané začiatkom mesiaca, do schránok im prídu až koncom daného mesiaca. "Termín vydania a distribuovania je štandardne začiatok mesiaca, niekedy sa však termín posúva kvôli dôležitým okolnostiam. Napríklad v septembri sa čakalo na schválenie parkovacieho systému na miestnom zastupiteľstve," vysvetlila Halašková. Noviny sa však dostali k obyvateľom omnoho neskôr aj v iné mesiace, pričom v novembrovom čísle sa pritom objavil aj článok z roku 2018.



Nové regionálne noviny mali pôvodne začať vychádzať už vlani v septembri, nakoniec mesačník Naša Petržalka spustila mestská časť v lete 2019. O dianí v mestskej časti pritom už viac ako dve desaťročia informujú Petržalské noviny. Tie však v minulom roku prešli z rúk dovtedajšieho súkromného dodávateľa na inú spoločnosť, a to krátko po zrušení zmluvy s mestskou časťou. Predchádzala tomu neutíchajúca kritika zo strany niektorých miestnych poslancov, ich argumenty vydavateľstvo odmietalo.