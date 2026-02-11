< sekcia Regióny
V Petržalke vznikne kampus zdravia a športu, kraj spustil prvé práce
Autor TASR
Bratislava 11. februára (TASR) - V bratislavskej Petržalke vznikne kampus zdravia a športu. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spustil tento týždeň prvé terénne práce. Pôjde o priestor pre vzdelávanie, aplikovaný výskum, športové aktivity a regeneráciu zdravia. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Lucia Forman.
„Kampus bude spájať zdravie a pohyb do jedného funkčného celku. Vytvorí tak podmienky, aby sa šport a aktívny životný štýl stali prirodzenou súčasťou každodenného života a aby mali ľudia k dispozícii moderné zázemie aj pre prevenciu, regeneráciu a podporu zdravia,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba. Kampus podľa neho zároveň posilní kapacity športu a vzdelávania, prepojí ich s aplikovaným výskumom a prinesie kvalitný verejný priestor využiteľný pre študentov, športovcov aj širokú verejnosť.
Ako priblížila hovorkyňa, v súčasnosti v rámci terénnych prác prebieha odstraňovanie náletových drevín a hustého rastlinstva. To podľa nej umožní vyčistenie a sprístupnenie plochy pre ďalšie prípravné kroky. Avizovala tiež, že po získaní všetkých potrebných povolení bude nasledovať odstránenie zostávajúcich drevín zasahujúcich do plánovanej výstavby a následne zemné práce.
V prvom polroku 2026 plánuje BSK začať aj s budovaním primárnej infraštruktúry, konkrétne výstavbou Filakovskej cesty, ktorá zabezpečí dopravné napojenie budúceho areálu. „Aj keď je to komplexný a náročný projekt, ktorého realizácia potrvá roky, neostáva len na papieri. Prípravné práce sú prvým viditeľným krokom a nasledovať budú ďalšie etapy. Svojím prepojením funkcií bude patriť medzi najvýznamnejšie projekty svojho druhu v Bratislavskom kraji aj na Slovensku,“ doplnil Droba.
