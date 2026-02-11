Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. február 2026Meniny má Dezider
< sekcia Regióny

V Petržalke vznikne kampus zdravia a športu, kraj spustil prvé práce

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

V prvom polroku 2026 plánuje BSK začať aj s budovaním primárnej infraštruktúry, konkrétne výstavbou Filakovskej cesty, ktorá zabezpečí dopravné napojenie budúceho areálu.

Autor TASR
Bratislava 11. februára (TASR) - V bratislavskej Petržalke vznikne kampus zdravia a športu. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spustil tento týždeň prvé terénne práce. Pôjde o priestor pre vzdelávanie, aplikovaný výskum, športové aktivity a regeneráciu zdravia. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Lucia Forman.

„Kampus bude spájať zdravie a pohyb do jedného funkčného celku. Vytvorí tak podmienky, aby sa šport a aktívny životný štýl stali prirodzenou súčasťou každodenného života a aby mali ľudia k dispozícii moderné zázemie aj pre prevenciu, regeneráciu a podporu zdravia,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba. Kampus podľa neho zároveň posilní kapacity športu a vzdelávania, prepojí ich s aplikovaným výskumom a prinesie kvalitný verejný priestor využiteľný pre študentov, športovcov aj širokú verejnosť.

Ako priblížila hovorkyňa, v súčasnosti v rámci terénnych prác prebieha odstraňovanie náletových drevín a hustého rastlinstva. To podľa nej umožní vyčistenie a sprístupnenie plochy pre ďalšie prípravné kroky. Avizovala tiež, že po získaní všetkých potrebných povolení bude nasledovať odstránenie zostávajúcich drevín zasahujúcich do plánovanej výstavby a následne zemné práce.

V prvom polroku 2026 plánuje BSK začať aj s budovaním primárnej infraštruktúry, konkrétne výstavbou Filakovskej cesty, ktorá zabezpečí dopravné napojenie budúceho areálu. „Aj keď je to komplexný a náročný projekt, ktorého realizácia potrvá roky, neostáva len na papieri. Prípravné práce sú prvým viditeľným krokom a nasledovať budú ďalšie etapy. Svojím prepojením funkcií bude patriť medzi najvýznamnejšie projekty svojho druhu v Bratislavskom kraji aj na Slovensku,“ doplnil Droba.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Streda 11. februára

Zomrel svedok holokaustu i priamy účastník SNP Otto Šimko

Prezident: O. Šimko svojím životom symbolizoval odvahu i dôstojnosť

POLÍCIA VYZÝVA: Príďte si pre svoju päťstoeurovku, je pravá