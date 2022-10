V petržalskom zastupiteľstve bude dominovať Team Bratislava, SaS a PS

Bratislava 30. októbra (TASR) - V miestnom zastupiteľstve bratislavskej Petržalky získala koalícia Team Bratislava, PS a SaS drvivú väčšinu. Do 35-členného zastupiteľstva sa dostali len dvaja kandidáti, ktorí sa o hlasy voličov uchádzali s podporu iných strán či hnutí. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb.



Za Team Bratislava, PS a SaS sa do miestneho zastupiteľstva dostala Viera Némethová, Michal Kubinský, Jozef Vydra, Natália Podhorná, Polat Elalmis, Adam Sarlós, Andrej Kalina. Taktiež Michal Sabo, Tatiana Kratochvílová, Ivan Halmo, Ján Karman a Zuzana Kolman Šebestová.



Koalíciu bude v poslaneckom zbore zastupovať aj Iveta Jančoková, Gabriela Fulová, Milan Polešenský, Pavol Škápik, Richard Vilkus, Ladislav Točka. Rovnako aj Daniel Klimovský, Michala Kozáková, Pavol Záhradný, Marek Tydor, Michaela Ondrejkovič, Adam Pekár, Pavol Peceň, Juraj Valocsay a Vladimír Weber. Team Bratislava, SaS a PS budú reprezentovať aj Jakub Kuruc, Peter Lošonský, Lenka Milincká, Gréta Gregorová, Alica Hájková a Zdenko Pek.



Výnimkou sú dvaja kandidáti, ktorí sa do zastupiteľstva dostali s podporou iných strán či hnutí. Ide o Libušu Nicholson (Starostovia a nezávislí kandidáti) a Milana Vetráka (Nova, OKS, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, OĽANO).



Na čele petržalskej samosprávy bude počas nasledujúcich štyroch rokov pokračovať starosta Ján Hrčka, ktorý v sobotných (29. 10.) voľbách získal 77,19 percenta, teda 23.120 hlasov. Za ním sa umiestnili jeho protikandidáti Elena Pätoprstá so 4172 hlasmi (13,93 percenta) a Martin Kližan s 2657 hlasmi (8,87 percenta).