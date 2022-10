V Pezinku a Senci sa zmenia primátori, Malacky povedie naďalej J. Říha

Bratislava 30. októbra (TASR) – V okresných mestách Bratislavského samosprávneho kraja dôjde k zmene na primátorskej stoličke v Pezinku a Senci. Malacky povedie Juraj Říha, ktorý obhájil svoj post. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov po sčítaní všetkých hlasov, zverejnených Štatistickým úradom SR.



Primátorom Pezinka sa stal Roman Mács, ktorý získal 50,27 percenta hlasov. Volebná účasť v Pezinku bola 42,85 percenta. Na sociálnej sieti uviedol, že hlasy od voličov prijíma s veľkým rešpektom a pokorou. Zároveň si uvedomuje zodpovednosť, ktorú vložili do jeho rúk.



Senec povedie v nasledujúcom volebnom období Pavol Kvál so ziskom 32,97 percenta hlasov. Účasť voličov bola 36,62 percenta.



Samosprávu Malaciek naďalej povedie Juraj Říha, získal 79,81 percenta hlasov. Volebná účasť v Malackách dosiahla 34,32 percenta hlasov. "Získal som spolu s doterajšími poslancami silný mandát viesť Malacky aj ďalšie štyri roky. Síce je slovenská spoločnosť veľmi polarizovaná a pred nami zložité obdobie, verím, že napokon bude pre naše mesto úspešné," uviedol Říha na sociálnej sieti.