V Pezinku bola volebná účasť 42,85 percenta

Pezinok 31. októbra (TASR) - Volebná účasť v sobotných (29. 10.) voľbách bola v Pezinku na úrovni 42,85 percenta. Z 19.868 zapísaných voličov odovzdalo platný hlas vyše 8000. Pezinčania si zvolili za nového primátora Romana Mácsa, ktorý získal 50,27 percenta hlasov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb.



Do 25-členného mestského zastupiteľstva sa dostalo 11 nezávislých kandidátov. Zvyšok vo voľbách podporovali strany, hnutia či ich koalície. Do poslaneckého zboru boli zvolení za volebný obvod 1 Kvetoslava Štrbová, Oliver Solga, Juraj Pátek, Marián Šipoš, Martin Hric, Adam Solga, Juraj Hanulík.



Volebný obvod 2 budú reprezentovať Zdeno Čech a Ľudovít Farbula. Volebný obvod 3 Pavel Alexy, Mária Wagingerová, Božena Mizerová, Roman Šipoš, Ondrej Prostredník, Tomáš Tahotný a Veronika Adamová.



Za volebný obvod 4 budú v poslaneckom zbore sedieť Elena Žárska, Renáta Klimentová, Jozef Chynoranský, Tomáš Pitoňák, Peter Halan, Justín Sedlák a Mário Branný. Obvod 5 bude zastupovať Eva Pilátová a Tomáš Vlachovič.