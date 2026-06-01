V Pezinku bude súťaž hasičských tímov vo vyslobodzovaní osôb z áut
K plneniu súťažných úloh pristúpia zúčastnené tímy po 8.00 h, vyhodnotenie je plánované na 16.00 h.
Autor TASR
Bratislava/Pezinok 1. júna (TASR) - Radničné námestie v Pezinku bude v utorok (2. 6.) dejiskom prvého ročníka krajskej súťaže vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave na sociálnej sieti.
K plneniu súťažných úloh pristúpia zúčastnené tímy po 8.00 h, vyhodnotenie je plánované na 16.00 h.
„Súťaž vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel sa môže na prvý pohľad javiť ako porovnávanie zručností a technickej pripravenosti hasičských jednotiek. V skutočnosti je však predovšetkým formou výcviku a preverenia schopností, ktoré pri reálnych zásahoch zohrávajú rozhodujúcu úlohu,“ upozornili hasiči.
