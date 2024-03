V Pezinku budú vo štvrtok rokovať o zámene pozemkov pre cyklotrasu

Pezinok 19. marca (TASR) - Poslanci mesta Pezinok budú vo štvrtok (21. 3.) opätovne rokovať o zámene pozemkov, ktorá súvisí s budovaním cyklotrasy medzi Pezinkom a Viničným. "Jej výstavba je podmienená zámenou pozemkov medzi mestom a spoločnosťou Pezinské tehelne - Paneláreň," upozorňuje samospráva.



Na februárovom rokovaní pezinskí poslanci zámenu neschválili, primátor okresného mesta Roman Mács verí, že na marcovom rokovaní jej už dajú zelenú. Poukázal pritom na to, že ak by sa výmena nezrealizovala, vynútená zmena trasovania cyklotrasy by zvýšila náklady na jej výstavbu. "Znamenalo by to trasovanie cez pozemky fyzických osôb, ktoré by mesto muselo vykúpiť, celý proces by tak bol nielen fyzicky náročný, ale predĺžila by sa aj samotná realizácia cyklotrasy," upozornil Mács.



Zároveň odmietol konštrukcie niektorých poslancov mesta, ktorí spojili výmeny pozemkov s konaním o výstavbe skládky v Novej jame. "Vedenie mesta je v prípade budovania skládky v Pezinku jednoznačne na strane občanov. V Novej jame skládka nikdy nebude, čo mi pred pár týždňami e-mailom potvrdil vlastník," povedal primátor.



Schválenie výmeny pozemkov, ktorých získanie je potrebné na vybudovanie novej cyklotrasy, je podmienené súhlasom troch pätín všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.