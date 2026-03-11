< sekcia Regióny
V Pezinku končí 7 nelegálnych bilbordov, rozhodol o tom okresný úrad
Autor TASR
Pezinok 11. marca (TASR) - Okresný úrad Pezinok na podnet mesta rozhodol o odstránení siedmich nepovolených reklamných zariadení z ochranného pásma ciest II/502 a II/503. Podľa rozhodnutia boli umiestnené bez príslušného povolenia. Okresný úrad zároveň určil lehotu na ich odstránenie do siedmich dní od doručenia rozhodnutia. TASR o tom informoval vedúci referátu komunikácie mesta Pezinok Michal Lukáč.
Z odôvodnenia podľa mesta vyplýva, že reklamné zariadenia boli zistené pri výkone štátneho odborného dozoru. Keďže neboli odstránené ani po predchádzajúcej výzve, príslušný orgán pristúpil k vydaniu rozkazu na ich odstránenie.
„V Pezinku budeme aj naďalej dôsledne trvať na tom, aby zákon platil pre každého rovnako. Verejný priestor nesmie byť rukojemníkom nelegálnej reklamy a svojvoľných zásahov. Som rád, že okresný úrad na podnet mesta rozhodol jasne a potvrdil, že aktívny prístup samosprávy prináša konkrétne výsledky,“ uviedol primátor Pezinka Roman Mács.
