V Pezinku má pribudnúť vyše 5000 miest na pochovávanie
Autor TASR
Pezinok 6. novembra (TASR) - Plocha cintorína v Pezinku by sa mala v najbližších dvoch rokoch rozšíriť o dva hektáre, na zväčšenom priestore má pribudnúť 5371 miest na pochovávanie. Vyplýva to zo zámeru rozšírenia cintorína v Pezinku, ktorý predložili na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).
„Územie, na ktorom sa bude navrhovaná činnosť realizovať, je situované pri južnom okraji areálu existujúceho mestského cintorína,“ informuje samospráva Pezinka ako navrhovateľ zámeru.
Uvádza, že celková plocha rozšírenia cintorína je 20.210 štvorcových metrov (m2), počet miest na pochovávanie sa zvýši o 5371, z toho je 1662 hrobov, 1045 miest v urnovom háji a 2664 miest v kolumbáriu. „Pri orientačnom priemernom počte približne 100 zomretých v meste Pezinok ročne možno odhadnúť kapacitu rozšírenia cintorína na pochovávanie v hrobových miestach na približne 38 rokov,“ dodáva mesto v opise zámeru.
Ráta i so sadovými úpravami, v areáli by malo pribudnúť 173 nových drevín. K rozšírenému areálu projektujú tiež 33 parkovacích miest.
