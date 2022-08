V Pezinku prebieha sústredenie pre nevidiacich s vodiacimi psami

Bratislava/Pezinok 29. augusta (TASR) - V Pezinku prebieha 19. ročník sústredenia pre nevidiacich s vodiacimi psami. Trvať má do piatka (2. 9.). Je na ňom možné preveriť si úroveň udržiavania zručností vodenia a komunikácie s vodiacim psom. Organizuje ho nezisková organizácia Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy.



"Pre každého vodiaceho psa je mimoriadne dôležité, aby si udržiaval výbornú úroveň svojich pracovných zručností, a rovnako tak je žiadúce, aby aj jeho majiteľ dodržiaval stanovené pravidlá," priblížila predsedníčka správnej rady výcvikovej školy Andrea Kujovičová. V opačnom prípade by mohlo podľa nej prísť k nehodám s ujmou na ľudskom zdraví či ohrozením života psa.



Ozrejmila, že cieľom sústredenia je aj podpora integrácie nevidiacich do bežnej spoločnosti a znižovanie sociálnej izolácie. Nevidiaci si na sústredení môžu vymeniť skúsenosti. "Nevšímavosť vodičov, i profesionálnych, je častým javom, s ktorým sa stretávame na uliciach v rámci celého Slovenska. Momentálne riešime odmietnutie ubytovania nevidiaceho s vodiacim psom v hoteli či to, že taxikár odmietol prepraviť nevidiaceho s jeho psom," informovala predsedníčka.



Okrem tréningu zručností pri vodení je pre nevidiacich podľa nej pripravený tiež workshop na zvyšovanie úrovne zručností pri využívaní špeciálnych aplikácií v mobilnom telefóne. "Naučia sa získať informácie o cestovaní, počasí či pomôžu napríklad pri nakupovaní, výbere liekov, rozpoznávaní bankoviek alebo hľadaní predmetov," vysvetlil lektor workshopu Michal Sihelský.