V Pezinku pribudla nová svetelná križovatka

Bratislava/Pezinok 31. marca (TASR) - Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na exponovanom mieste križovatky ulíc Myslenická a Grobská v Pezinku by mala zvýšiť nová svetelná križovatka, ktorá je v prevádzke od štvrtkového predpoludnia. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) zároveň upozorňuje na novú organizáciu premávky, ktorá so zmenou súvisí.



Predseda BSK Juraj Droba pripomenul, že na mieste bola pôvodne neriadená styková križovatka, vyznačená len zvislým a vodorovným dopravným značením. Dochádzalo tam často k dopravným nehodám, ktoré spôsobovali následné kolóny. "Vybudovaním novej cestnej dopravnej signalizácie s dynamickými prvkami riadenia a kamerovým dohľadom dosiahneme zlepšenie dopravnej situácie a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky," verí Droba.



Zástupcovia BSK upozorňujú na technické riešenie novej organizácie premávky, najmä nezvyklý spôsob riešenia pravého odbočenia v smere jazdy od obce Slovenský Grob. "Vzhľadom na vysoký podiel vpravo odbočujúcich vozidiel a stavebno–technický stav križovatky (krátke radiace pruhy pred križovatkou vzhľadom na blízkosť železničného nadjazdu) bol odsúhlasený návrh pridania zelenej doplnkovej šípky pre smer pravého odbočenia v smere do centra Pezinka, ktorá bude aktívna súčasne počas signálu voľno zo smeru od Bratislavy,“ vysvetľuje riaditeľ odboru komunikácie BSK Michal Feik.



"Zasvietený doplnkový signál zelenej farby v tvare šípky alebo šípok umožňuje vodičovi pri dodržaní pravidiel cestnej premávky pokračovať v jazde v smere šípky alebo šípok aj vtedy, ak svieti signál červenej farby v tvare plného kruhu,“ dodal. Pred využitím jazdy na uvedenú zelenú doplnkovú šípku je potrebné dať prednosť v jazde vodičom jazdiacim v hlavnom smere. "Veríme, že uvedené riešenie sa v praxi osvedčí a týmto riešením sa výrazne vylepší plynulosť cestnej premávky v takto upravených križovatkách,“ dodal Feik.