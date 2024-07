V Pezinku pribudne nové parkovisko, bude súčasťou spoplatnenej zóny

Bratislava/Pezinok 24. júla (TASR) - Parkovisko za pezinským domom kultúry na Potočnej ulici zaradí mesto od 1. augusta do spoplatnenej zóny parkovania. Informuje o tom samospráva.



"Doteraz boli parkovacie miesta na tomto parkovisku v nájme od roku 2012 za symbolický poplatok. Od 1. augusta budú tieto nájmy zrušené a parkovisko bude slúžiť verejnosti," informoval vedúci referátu komunikácie Mestského úradu (MsÚ) v Pezinku Michal Lukáč. Pripomenul, že ide o rozhodnutie pezinských poslancov, uznesenie prijali na júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva.



Na parkovisku vznikne 43 parkovacích miest, z toho šesť bude vyhradených pre potreby MsÚ a jeho organizácií. Parkovisko bude spravovať Pezinská mestská spoločnosť, výber parkovného sa bude riadiť platným všeobecne záväzným nariadením mesta. "Po zavedení mestskej parkovacej politiky bude toto parkovisko zaradené do jednej z parkovacích zón," dodal Lukáč.



Upozornil tiež, že pred začiatkom nového režimu dôjde v posledných dvoch júlových dňoch k zmene a obnove dopravného značenia na mieste. "Z tohto dôvodu bude parkovisko uzatvorené až do ukončenia prác," oznámil zástupca MsÚ.