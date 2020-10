Pripravujú online výstavu húb a nerastného bohatstva Malých Karpát

Pezinok 15. októbra (TASR) – Zaujímavosti zo sveta húb a lesnej vegetácie, a tiež nerastné bohatstvo Malých Karpát priblíži záujemcom v sobotu 17. októbra výstava Pezinský Modrák. Podujatie bude mať svoju premiéru v netradičnej podobe.



"Pre vzniknutú situáciu v spojitosti s pandémiou nemôžeme akciu urobiť v štandardnom režime, ako sme pôvodne chceli. Preto sme pripravili výstavu online a budeme ju vysielať naživo v sobotu od 10. hodiny dopoludnia prostredníctvom TV Pezinok," povedal pre TASR Jiří Vitáloš, predseda správnej rady Geoparku Malé Karpaty a spoluzakladateľ Malokarpatského baníckeho spolku.



"Nechceli sme len tak povedať, že sa akcia pre koronavírus nebude vôbec konať. Veď aj takouto sprostredkovanou formou sa dajú prezentovať zaujímavosti o hubách a horninách z nášho regiónu. Budeme dúfať, že zážitky, ktoré by inak ľudia prežili osobne, získajú aspoň prostredníctvom YouTube kanálu pezinskej televízie. A dokonca si to návštevníci budú môcť pozrieť aj viackrát, čo je zasa širší rozmer podujatia," doplnil Vitáloš.



Na organizácii online výstavy sa podieľajú Mesto Pezinok, Pezinské kultúrne centrum, Televízia Pezinok a Geopark Malé Karpaty. Súčasťou podujatia budú aj odborné prednášky, kuchár prezradí svoje recepty na špeciality z húb. A fotografie hubárskych úlovkov, ktorých autormi sú viacerí pezinskí hubári, potešia tých, ktorí sa nestihli vybrať s košíkom do lesa, alebo jednoducho nemali šťastie. Verejnosť získa informácie aj o Geoparku Malé Karpaty.



"História našej Zeme, a tiež geografická poloha a geologické zloženie Malých Karpát predurčujú toto pohorie na to, aby bolo výnimočne pestré. Jeho nerastné bohatstvo zasa priamo súvisí s rastlinami, stromami a hubami, ktoré tu rastú. Napríklad dubákom sa viac darí na žulách a kremencoch, čo sú kyslé pôdy, na vápencoch zasa rastú iné druhy húb, ktoré ich obľubujú," vysvetlil Vitáloš.



Ako dodal, Geopark Malé Karpaty stojí na troch pilieroch: neživá, živá príroda a kultúra. Prepojenie všetkých troch pilierov vytvára pohľad na Zem, na ktorej žijeme – čo všetko prináša, aké poskytuje nerastné bohatstvo a ako sa dá využiť.



"Dokonca aj významné remeselné činnosti, ktoré majú v našom regióne tradíciu, úzko súvisia s geológiou. Pretože nebyť toho, že tu bolo v dávnej minulosti more, nevznikli by íly, z ktorých sa vyrábajú tehly alebo keramika. Keby nebolo vápenca, nevznikla by výroba vápna – čo bolo dôležité v minulosti pri stavbe hradných múrov a domov. Malé Karpaty majú napriek prívlastku 'malé' veľa vecí na objavovanie. Je zážitkom spoznávať tento región prostredníctvom spoznávania Zeme a jej histórie," dodal Jiří Vitáloš známy aj ako každoročný organizátor akcie Pezinský permoník.