V Pezinku sa začne rekonštrukcia cesty II/502, prebehne v etapách

Bratislava 31. mája (TASR) - Od pondelka (3. 6.) sa začne rekonštrukcia cesty II/502, ktorej súčasťou bude aj výstavba novej modernej svetelnej križovatky ulíc Bratislavská a Drevárska v Pezinku. Rekonštrukcia je rozdelená do piatich etáp a predpokladaný termín ukončenia stavby je koniec augusta. TASR o tom informovala z referátu komunikácie mesta Pezinok Jana Hrdličková. Podotkla, že vodiči sa musia pripraviť na obmedzenia.



Priblížila, že obmedzenie bude najmä počas druhej etapy rekonštrukcie, keď bude doprava zo smeru Modra smerom na Bratislavu vedená obchádzkovou trasou. "Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja na úseku preinvestuje 1,1 milióna eur. Najviac z tejto sumy, približne 750.000 eur, zhltne investícia do modernej križovatky," doplnila Hrdličková.



Prvá etapa sa uskutoční počas prvého júnového týždňa. Opravovať sa plánuje cesta na Myslenickej ulici. Práce budú prebiehať počas plnej premávky, bez dopravných uzáver.



"Počas druhej etapy prejde rekonštrukciou Bratislavská ulica, ktorá sa dotkne úseku od križovatky Bratislavská - Drevárska po Jesenského ulicu," povedala Hrdličková. Počas nej bude vyznačená obchádzková trasa v smere od Modry do Bratislavy cez ulice Bernolákova - 1. mája - Komenského, keďže bude nutná úplná uzávera jedného jazdného pruhu. "V tomto období bude nevyhnutné, aby sa na spomínaných uliciach nenachádzali žiadne zaparkované a odstavené vozidlá," dodala.



V tretej etape zhotoviteľ pristúpi k rekonštrukcii úseku na Moyzesovej ulici, medzi ulicami Jesenského a Kollárova. Oprava má trvať od 17. do 23. júna a zaobíde sa bez dopravnej uzávery. Následne sa bude opravovať úsek Kalinčiakova - Senecká, ktorého začiatok je naplánovaný na 24. júna. "Oprava vozovky, teda frézovanie a pokladanie nového povrchu bude spolu s dokončovacími prácami trvať do 7. júla," podotkla.



Piata etapa bude podľa jej slov technicky najnáročnejšia, keďže sa počas nej plánuje výstavba križovatky ulíc Bratislavská a Drevárska. Od 1. júla sa začne výstavba nových okrajov cesty, výstavba vsakov a prekládka sietí. "Po týchto prácach pristúpi zhotoviteľ k asfaltovaniu a realizácii ostrovčeka. Spolu s dokončovacími prácami bude výstavba novej križovatky trvať do konca letných prázdnin, teda do 31. augusta," ozrejmila.



Zároveň počas celej rekonštrukcie bude linka mestskej hromadnej dopravy číslo 4 premávať po zmenenej trase. Mesto Pezinok žiada vodičov o rešpektovanie dopravného značenia a obmedzení.