V Pezinku vznikne prvá stredná škola pre policajtov a záchranárov v SR
Študenti sa budú pripravovať na povolania v oblasti ochrany osôb a majetku, riešenia krízových situácií, verejného poriadku či záchranných činností.
Autor TASR
Pezinok 24. novembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a Ministerstvo vnútra (MV) SR pripravujú vznik strednej školy (SŠ) policajných, bezpečnostných a záchranárskych činností v Pezinku. Jej otvorenie je plánované na 1. september 2028. Na pondelkovej tlačovej konferencii, bezprostredne po podpise memoranda o spolupráci, o tom informovali minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a predseda BSK Juraj Droba.
„Pôjde o prvú školu tohto typu na Slovensku. Plán je, aby tu od školského roka 2028/2029 nastúpilo podľa odhadov a predpokladov 300 žiakov, ktorí následne budú mať oveľa jednoduchší nástup do našich bezpečnostných zborov,“ povedal minister. Ide podľa neho o ďalší krok v rámci s riešenia problému nedostatku policajtov v regióne. Inšpiráciou je stredná škola v moravskom Holešove. Minister vyslovil želanie, aby sa podarilo vytvoriť podobnú školu aj na východnom a ideálne aj na strednom Slovensku.
Odhad celkových nákladov na realizáciu projektu sa pohybuje na úrovni šiestich miliónov eur. Väčšia časť prostriedkov je už teraz vyčlenená v rozpočtoch BSK. „Budeme sa obracať aj na štát, respektíve na niektoré typy eurofondov,“ ozrejmil Droba. Ambíciou je podľa jeho slov vytvoriť miesto, kde mladí ľudia získajú kvalitné vzdelanie a jasnú perspektívu uplatnenia v profesiách, ktoré sú pre bezpečnú spoločnosť nevyhnutné.
Škola má vzniknúť v areáli na Komenského ulici v Pezinku. Študenti sa budú pripravovať na povolania v oblasti ochrany osôb a majetku, riešenia krízových situácií, verejného poriadku či záchranných činností. Dôraz sa má klásť nielen na odborné znalosti, ale aj na rozvoj osobnosti, psychickú odolnosť, fyzickú kondíciu a komunikačné zručnosti.
Projekt počíta s energetickou obnovou budov, rekonštrukciou vnútorných priestorov, modro-zelenými opatreniami, dažďovou záhradou, zelenými strechami a využitím fotovoltiky. Kraj sa plánuje uchádzať aj o podporu z modernizačného fondu. Súčasťou kampusu majú byť aj nové športoviská, odborné učebne, internát, jedáleň a špecializované priestory pre výcvik. Do budúcna sa uvažuje aj o vybudovaní malej strelnice. Prípravné práce v areáli už prebiehajú.
Do novej školy plánuje BSK presunúť odbor ochrana osôb a majetku zo Strednej odbornej školy agrotechnickej J. A. Gagarina v Bernolákove ako organizačnej zložky Spojenej školy Ivanka pri Dunaji, ktorý v súčasnosti navštevuje viac ako 220 študentov.
