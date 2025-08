V Pezinku znovu otvorila Schaubmarov mlyn

Bratislava 3. augusta (TASR) - Slovenská národná galéria (SNG) v nedeľu popoludní znovu otvorila Schaubmarov mlyn v Pezinku. Výstavný priestor sprístupnili verejnosti po rok trvajúcej sanácii škôd, ktoré na drevenej konštrukcii mlyna spôsobil červotoč a iný drevokazný hmyz.



Riaditeľ Schaubmarovho mlyna Ján Granec netajil radosť nad tým, že areál je opäť dostupný pre milovníkov umenia. „Sme radi, že k nám opäť prúdia návštevníci, je to pre nás veľmi šťastná chvíľa,“ uviedol pre TASR.



Otvorenie organizátori spojili s uvedením výstavy Pozor, naivné!, ktorá predstavuje tvorbu insitného umelca a pezinského rodáka Ondreja Šteberla (1897-1977). „Výstava potrvá do konca januára budúceho roka, nasledovať by mala ďalšia výstava s tým, že by sme chceli prejsť na plynulý režim výstav v polročnom cykle,“ dodal Granec.



Schaubmarov mlyn predstavuje najväčší potočný mlyn v Európe. Je tu situovaná expozícia mlynárstva a galéria výtvarného umenia, v ktorej dostáva priestor najmä moderné a súčasné umenie a dizajn. Súčasťou areálu mlyna je aj ovocný sad s pestrou výsadbou.