V Pezinku zostáva linka 522 aj naďalej v prevádzke

Bratislava 15. novembra (TASR) – V Bratislavskom kraji museli viaceré samosprávy v posledných týždňoch riešiť, kto bude v ich mestách zabezpečovať mestskú hromadnú dopravu (MHD), keďže dopravca Slovak Lines v nedeľu (14. 11.) prestal prevádzkovať prímestskú autobusovú dopravu v Bratislavskom kraji. Dopravca zároveň avizoval zrušenie niektorých školských, prihraničných i MHD spojov.



Pezinok po rokovaniach informuje, že linka 522 zostáva aj naďalej v prevádzke. Vedenie mesta uzatvorilo zmluvu so Slovak Lines, vďaka ktorej je zabezpečená doprava medzi železničnou stanicou a Pinelovou nemocnicou cez sídlisko Sever a mestskú časť Cajla. Nová zmluva je uzavretá na rok.



"Počas tohto obdobia sa mesto pripraví na obstaranie komplexných služieb MHD. Linka 522 bude premávať podľa nového grafikonu každú hodinu. Pri výbere časov boli rešpektované potreby prepravy obyvateľov do a z práce, zamestnancov nemocnice a detí do a zo školy, poprípade z krúžkových aktivít," uviedlo mesto na svojom webe. Ak podotklo, snažilo sa, aby služby v rovnakom rozsahu zabezpečil nový regionálny autobusový dopravca v Bratislavskom kraji - Arriva. Nedošlo však k vzájomnej dohode.



Mesto Senec na sociálnej sieti uviedlo, že nebolo informované o zrušených spojoch a ani o ďalšom pokračovaní. "Arriva s mestom vôbec nekomunikovala,“ uviedla samospráva. Dopravu do a z lokality Sv. Martin bude mesto zabezpečovať cez mestskú autobusovú dopravu (MAD). "Senec má zazmluvnenú MAD s iným dopravcom, a nie je možné zmeniť grafikon zo dňa na deň. Keďže doteraz Sv. Martin zabezpečovala prímestská doprava a nič nenasvedčovalo, že by to tak ďalej nebolo, reagovať môžeme len teraz na vzniknutú situáciu," uviedlo mesto.



Malacky na svojom webe informujú, že MHD v meste, teda linky A, B a C, bude aj naďalej zabezpečovať spoločnosť Slovak Lines.



Bratislavský samosprávny kraj (BSK) uviedol, že vo svojej kompetencii má len prímestskú autobusovú dopravu a za rušenie iných spojov zodpovednosť nenesie. "MHD má v kompetencii príslušné mesto," upozornil.



V Bratislavskom kraji zabezpečuje od pondelka regionálnu autobusovú dopravu nový dopravca – spoločnosť Arriva. BSK s Arrivou ako víťazom tendra podpísal zmluvu na desať rokov za vyše 330 miliónov eur. Doterajší regionálny dopravca Slovak Lines bude aj naďalej prevádzkovať autobusovú stanicu v Bratislave, ruší však spoj do rakúskeho Hainburgu i niektoré ďalšie spoje.