V pezinskom zariadení opatrovateľskej služby zistili COVID-19

Pezinok 26. januára (TASR) - V Zariadení opatrovateľskej služby v Pezinku sa po pretestovaní na ochorenie COVID-19 zistila pozitivita u 11 klientov. Zariadenie je preto momentálne v karanténe. Na svojom webe o tom informuje mesto Pezinok.



Klientov zariadenia testovali po tom, ako mal jeden z nich zvýšenú teplotu. "Všetci pozitívni sú momentálne bez príznakov a ich zdravotný stav sa nezhoršuje. Príbuzných všetkých klientov zariadenie už informovalo. Otestovaní boli aj všetci zamestnanci, z nich je pozitívna jedna interná a jedna externá rehabilitačná opatrovateľka," spresnila samospráva.



Deklaruje, že vedenie zariadenia urobilo všetky potrebné kroky na zvládnutie situácie. Priestory rozdelili na červenú a bielu zónu. "Negatívnych klientov presťahovali do jednej časti. Stará sa o nich jedna opatrovateľka, ktorá prichádza a odchádza samostatným vchodom. O pozitívnych klientov sa starajú iné opatrovateľky," priblížilo mesto s tým, že po komunikácii s odborníkmi z ministerstva zdravotníctva dostávajú klienti zariadenia zvýšené dávky vitamínov C, D a zinku. Zároveň sa im zvýšil príjem tekutín.



"Okrem teploty a tlaku opatrovateľky seniorom merajú aj saturáciu kyslíkom. Stravu po dohode s dodávateľom zariadenie preberá v jednorazových obaloch a používajú sa aj jednorazové príbory. Všetci zamestnanci zároveň používajú všetky najvyššie možné ochranné pomôcky, ako sú overaly, rukavice a respirátory," spresnilo mesto.



Priestory zariadenia sú dezinfikované. Testovanie klientov a zamestnancov zariadenia sa má zintenzívniť. Klienti boli aj doteraz testovaní pravidelne, a to každé dva týždne a zamestnanci každý týždeň. Klientov naposledy testovali v pondelok 18. januára a všetci mali negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19.