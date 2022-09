Považská galéria ukáže výstavu Monika a Ľubo Stacho – Sakrálne príbehy

Žilina 21. septembra (TASR) - Výstavu s názvom Monika a Ľubo Stacho – Sakrálne príbehy otvoria v Považskej galérii umenia (PGU) v Žiline vo štvrtok (22. 9.) o 17.00 h. Podľa galerijnej pedagogičky PGU Veroniky Kubišovej autorská dvojica výstavou voľne nadväzuje na projekt Dva domy jedného Pána z rokov 2008 - 2010.



Výstava predstavuje fotograficky zachytené artefakty – sakrálne architektúry na území Slovenska. "Snaží sa priblížiť divákovi ich jedinečný vizuálny jazyk a ukázať aspoň časť duchovného a umeleckého bohatstva viery, ktoré do nich stavitelia vložili. Projekt je rozdelený do šiestich kapitol: Minulosť, Rituály, Kultúra, Konzum, Smútok a Krása. Začína sa pri megalitickej svätyni v Holíči a pokračuje cez chrámy rôznych prúdov kresťanstva a židovské synagógy až do súčasnosti," uviedla Kubišová.



Doplnila, že návštevníci budú mať možnosť pozrieť si výstavu v rámci festivalu Žilina žije v piatok (23. 9.) v predĺžených otváracích hodinách PGU od 18.00 h do 22.00 h za dobrovoľné vstupné.



Tvorbu vystavených diel podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.