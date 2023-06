V piatich gymnáziách v Košickom kraji vzniknú moderné IT učebne

Košice 25. júna (TASR) – Moderné IT laboratóriá vzniknú v Košickom kraji v piatich gymnáziách. Ich vytvorenie podporil Košický samosprávny kraj (KSK), pričom školy na tento účel získali šek v hodnote 20.000 eur. Podpora súvisí s projektom LAB IT Creativity, informovala hovorkyňa KSK Anna Terezková.



Laboratóriá pribudnú v košických gymnáziách Alejova, Trebišovská a Opatovská cesta, Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Michalovciach a Gymnáziu v Trebišove. "Laboratóriá budú mať rôzne vybavenie podľa vlastných potrieb a zamerania, ktoré chcú na škole rozvíjať. Vlani župa podobným spôsobom podporila Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach i Gymnázium P. J. Šafárika v Rožňave," uviedla hovorkyňa.



V druhom ročníku projektu LAB IT Creativity gymnazisti zo siedmich krajských škôl vytvorili spolu desať smart riešení využiteľných aj v bežnom živote. Projekt realizoval KSK v spolupráci s klastrom IT Valley Košice a Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE). Úlohou študentov bolo pripraviť inovatívne riešenie v spolupráci s mentormi šiestich IT spoločností.



Súťaž odštartovala na začiatku školského roka a študenti najprv absolvovali odborné prednášky či návštevy vo firmách, neskôr aj konkrétne programovanie alebo zostrojenie prototypov a 3D modelov ich výrobku, webstránok či aplikácií. Súťažná prezentácia projektov sa konala 15. júna v Košiciach. Súťaž pomáha študentom pri tvorení vlastných digitálnych produktov a zároveň ponúka možnosť spolupracovať s odborníkmi z praxe.



"Projekt LAB IT Creativity podporuje kreatívno - technologické zmýšľanie študentov stredných škôl. Okrem iného unikátnosťou projektu je zapojenie aj 150 vysokoškolských študentov, ktorí sa stali mentormi pre študentov gymnázií. Nad všetkými projektami dohliadalo šesť renomovaných IT spoločností, ktoré sú členom klastra Košice IT Valley," uviedla výkonná riaditeľka Košice IT Valley Miriama Hučková.