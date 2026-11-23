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V piatich košických častiach sa konali ustanovujúce zastupiteľstvá
Noví starostovia zložili spoločne s poslancami sľuby a ujali sa svojich funkcií.
Autor TASR
Košice 23. novembra (TASR) - Ustanovujúce miestne zastupiteľstvá sa v pondelok uskutočnili v košických mestských častiach (MČ) Staré Mesto, Sever, Ťahanovce, Nad jazerom a Vyšné Opátske. Noví starostovia zložili spoločne s poslancami sľuby a ujali sa svojich funkcií.
V MČ Staré Mesto sa funkcie starostu ujal Igor Holéczy, ktorý vystriedal Igora Petrovčika. Petrovčik pôsobil vo funkcii starostu dve volebné obdobia. V 13-člennom poslaneckom zbore sú desiati poslanci za koalíciu strán PS, Demokrati, Za ľudí, Maďarská aliancia, dvaja za koalíciu strán SaS, DS-ODS, Slovensko, Maďarské fórum, Nova, OKS a jeden poslanec za stranu Sme rodina.
MČ Sever má nového starostu Mateja Kundráta. Vo funkcii vystriedal Františka Ténaia. Jedenásťčlenný miestny poslanecký zbor tvorí šesť poslancov za koalíciu strán PS, Demokrati a Za ľudí, traja za Košickú stranu, jeden je nezávislý a jeden za stranu SaS.
Košická MČ Vyšné Opátske má taktiež novú starostku, a to Luciu Rafaj Becovú. Miestny poslanecký zbor tvorí päť poslancov, z toho sú traja nezávislí a dvaja za koalíciu strán PS, Demokrati, KDH, Maďarská aliancia, OKS, Za ľudí.
V MČ Ťahanovce sa novým starostom stal Ladislav Strojný. V päťčlennom poslaneckom zbore sú dvaja za Demokratov, jeden je nezávislý, jeden za Košickú stranu a jeden za KDH.
Po dvanástich rokoch sa vedenie vymenilo aj v MČ Nad jazerom, kde po Lenke Kovačevičovej nastúpil Peter Čech. V 13-člennom poslaneckom zbore sú štyria poslanci za koalíciu strán Demokrati, Slovensko, Maďarské fórum, Nova, OKS, PS, SaS, Za ľudí, štyria za strany Starostovia a nezávislí kandidáti a Tím Košice, traja sú nezávislí. Jeden poslanec je za stranu KDH a jeden za koalíciu strán Smer-SD, Hlas-SD, Právo na pravdu, Republika, SNS.
V MČ Staré Mesto sa funkcie starostu ujal Igor Holéczy, ktorý vystriedal Igora Petrovčika. Petrovčik pôsobil vo funkcii starostu dve volebné obdobia. V 13-člennom poslaneckom zbore sú desiati poslanci za koalíciu strán PS, Demokrati, Za ľudí, Maďarská aliancia, dvaja za koalíciu strán SaS, DS-ODS, Slovensko, Maďarské fórum, Nova, OKS a jeden poslanec za stranu Sme rodina.
MČ Sever má nového starostu Mateja Kundráta. Vo funkcii vystriedal Františka Ténaia. Jedenásťčlenný miestny poslanecký zbor tvorí šesť poslancov za koalíciu strán PS, Demokrati a Za ľudí, traja za Košickú stranu, jeden je nezávislý a jeden za stranu SaS.
Košická MČ Vyšné Opátske má taktiež novú starostku, a to Luciu Rafaj Becovú. Miestny poslanecký zbor tvorí päť poslancov, z toho sú traja nezávislí a dvaja za koalíciu strán PS, Demokrati, KDH, Maďarská aliancia, OKS, Za ľudí.
V MČ Ťahanovce sa novým starostom stal Ladislav Strojný. V päťčlennom poslaneckom zbore sú dvaja za Demokratov, jeden je nezávislý, jeden za Košickú stranu a jeden za KDH.
Po dvanástich rokoch sa vedenie vymenilo aj v MČ Nad jazerom, kde po Lenke Kovačevičovej nastúpil Peter Čech. V 13-člennom poslaneckom zbore sú štyria poslanci za koalíciu strán Demokrati, Slovensko, Maďarské fórum, Nova, OKS, PS, SaS, Za ľudí, štyria za strany Starostovia a nezávislí kandidáti a Tím Košice, traja sú nezávislí. Jeden poslanec je za stranu KDH a jeden za koalíciu strán Smer-SD, Hlas-SD, Právo na pravdu, Republika, SNS.