V Prešovskom kraji pomáhajú testovať aj poľskí zdravotníci

Stará Ľubovňa 23. januára (TASR) – V Prešovskom kraji bude počas víkendového skríningového testovania na ochorenie COVID-19 vypomáhať viac ako 80 poľských zdravotníkov. Pôsobiť budú v odberných tímoch v okresoch Stará Ľubovňa, Kežmarok, Bardejov, Svidník a Stropkov. TASR to v sobotu potvrdil poslanec Národnej rady SR Michal Šipoš (OLANO), ktorý je predseda parlamentnej skupiny slovensko-poľského priateľstva.



"Sú to zdravotníci špeciálne školení na záchranárske operácie, sú medzi nimi lekári, zdravotné sestry. Sú vybavení ochrannými pomôckami aj antigénovými testami a posilnia tímy na odberných miestach," povedal Šipoš.



Časť poľského tímu pricestovala v sobotu ráno do Starej Ľubovne. Prednosta tamojšieho okresného úradu Richard Malý priblížil, že v sobotu bude v okrese pôsobiť 17 Poliakov a v nedeľu (24. 1.) desať. "Sú rozdelení po jednom do jednotlivých odberných miest," povedal. Priamo v Starej Ľubovni bude pomáhať jeden poľský zdravotník, v meste Podolínec traja a ďalší v obciach.



Celkovo sa na Slovensku do testovania cez víkend zapojí 211 zdravotníkov z Poľska. Prvých 65 pricestovalo v piatok (22.1.) do Bratislavy, ostatní prišli na územie Slovenska v sobotu. Časť bude pôsobiť aj v Žilinskom kraji.



"My veľmi vítame ponuku poľskej strany a sme veľmi radi, že takýmto spôsobom nám prišli pomôcť," skonštatoval Šipoš.



Celoslovenský skríning na ochorenie COVID-19 sa na Slovensku realizuje od 18. do 26. januára. Má ukázať celoplošnú situáciu s pandémiou.