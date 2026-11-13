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V piatok popoludní v Trenčíne sprístupnia Fiesta most verejnosti
Zelenú lávku súbežnú s mostom budú od piatka využívať len cyklisti a kolobežkári. Chodci budú môcť prechádzať priamo cez most, z ktorého sa stane pešia zóna.
Autor TASR
Trenčín 13. novembra (TASR) - Mesto Trenčín začne v piatok popoludní od 15.00 h s postupným sprístupňovaním Fiesta mostu pre verejnosť. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
„Trenčín má nový verejný priestor nad Váhom. Bývalý železničný most, ktorým viac ako 130 rokov prechádzali vlaky, sa zmenil na Fiesta most - pešiu zelenú ulicu s cyklotrasou medzi oboma brehmi rieky. Pôvodnú oceľovú konštrukciu doplnili miesta na stretnutia, oddych a kultúru,“ uviedla hovorkyňa.
Ako dodala, prvou prevádzkou na moste od centra mesta bude cafe-bar s doplnkovým bistrom, o kúsok ďalej sa pripravuje multimediálny digitálny zážitkový priestor, nasledovať bude cafe-bar so zameraním na cyklistiku - servisom pre cyklistov a podobne. Štvrtým objektom od centra mesta bude reštaurácia a piaty objekt sa premení na klubovňu pre mladých.
Zdôraznila, že zelenú lávku súbežnú s mostom budú od piatka využívať len cyklisti a kolobežkári. Chodci budú môcť prechádzať priamo cez most, z ktorého sa stane pešia zóna.
„Na spodnom podlaží budú ešte pokračovať práce, najmä stavebné úpravy a vybavenie objektov budúcich gastroprevádzok. S istými obmedzeniami sa teda ešte budeme stretávať, aby sme si na jar mohli priamo na moste vychutnať kávu alebo niečo dobré zjesť a posedieť si na niektorej zo 42 lavičiek,“ doplnila Ságová.
Fiesta most bude 27. a 29. novembra miestom záverečného festivalu Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026. Podujatie nazvané Fiesta mesta prinesie na most a do jeho okolia viacero podujatí v réžii Kreatívneho inštitútu Trenčín a tímu Trenčín 2026.
„Trenčín má nový verejný priestor nad Váhom. Bývalý železničný most, ktorým viac ako 130 rokov prechádzali vlaky, sa zmenil na Fiesta most - pešiu zelenú ulicu s cyklotrasou medzi oboma brehmi rieky. Pôvodnú oceľovú konštrukciu doplnili miesta na stretnutia, oddych a kultúru,“ uviedla hovorkyňa.
Ako dodala, prvou prevádzkou na moste od centra mesta bude cafe-bar s doplnkovým bistrom, o kúsok ďalej sa pripravuje multimediálny digitálny zážitkový priestor, nasledovať bude cafe-bar so zameraním na cyklistiku - servisom pre cyklistov a podobne. Štvrtým objektom od centra mesta bude reštaurácia a piaty objekt sa premení na klubovňu pre mladých.
Zdôraznila, že zelenú lávku súbežnú s mostom budú od piatka využívať len cyklisti a kolobežkári. Chodci budú môcť prechádzať priamo cez most, z ktorého sa stane pešia zóna.
„Na spodnom podlaží budú ešte pokračovať práce, najmä stavebné úpravy a vybavenie objektov budúcich gastroprevádzok. S istými obmedzeniami sa teda ešte budeme stretávať, aby sme si na jar mohli priamo na moste vychutnať kávu alebo niečo dobré zjesť a posedieť si na niektorej zo 42 lavičiek,“ doplnila Ságová.
Fiesta most bude 27. a 29. novembra miestom záverečného festivalu Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026. Podujatie nazvané Fiesta mesta prinesie na most a do jeho okolia viacero podujatí v réžii Kreatívneho inštitútu Trenčín a tímu Trenčín 2026.