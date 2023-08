V piatok popoludní zatvoria hlavný vstup do FN Trenčín

Trenčín 10. augusta (TASR) – V piatok (11. 8.) od 16.00 h bude z technických príčin uzatvorený hlavný vstup do Fakultnej nemocnice (FN) Trenčín z Legionárskej ulice. Informovala o tom FN Trenčín na svojej webovej stránke.



"Počas odstávky hlavného vstupu bude možné vstupovať do areálu nemocnice výlučne cez novovybudovaný vstup z Jesenského ulice, ktorý bude počas technickej odstávky mimoriadne otvorený nepretržite," informuje nemocnica.



Vstup do nemocnice z Legionárskej ulice bude opätovne spustený v sobotu 12. augusta.