V piatok sa vo vlakoch uskutoční kampaň na prevenciu rakoviny
Tím ligy bude prítomný v spoločenskom vozni v spoji Ex 613 Tatran, ktorý má odchod z Bratislavy o 9.32 h a vo vlaku Ex 624 Tatran s odchodom 16.07 z Košíc.
Autor TASR
Bratislava 8. januára (TASR) - V piatok (9. 1.) sa vo vlakoch na trase Bratislava - Košice uskutoční informačná kampaň Ligy proti rakovine (LPR) zameraná na prevenciu onkologických ochorení. TASR o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček.
„Ako národný dopravca máme možnosť denne osloviť tisíce cestujúcich a túto zodpovednosť si plne uvedomujeme. Veríme, že cesta vlakom môže byť nielen komfortná a ekologická, ale aj inšpiratívna a prospešná. Preto plne podporujeme kampaň Ligy proti rakovine, ktorá prináša do vlakov tému prevencie onkologických ochorení. Naši cestujúci tak budú môcť využiť čas, ktorý získajú počas cesty vlakom na to, aby sa venovali svojmu zdraviu. Veríme, že aj takáto iniciatíva pomôže zachrániť životy,“ uviedla generálna riaditeľka ZSSK Ivana Piňosová.
Cestujúci budú mať možnosť vyskúšať si na maketách správny spôsob samovyšetrovania, dostanú informácie, v akom veku absolvovať jednotlivé preventívne prehliadky a dozvedia sa o význame očkovania proti HPV. Odborníci a dobrovoľníci z LPR budú priamo medzi cestujúcimi poskytovať cenné informácie a ukážky, ktoré môžu pomôcť včas odhaliť ochorenie. „Prevencia je v prípade onkologických ochorení mimoriadne dôležitá, napriek tomu ju mnohí stále ignorujú. (...). Veríme, že aj takéto spontánne, neplánované stretnutie s informáciami o prevencii môže byť impulzom k dôležitému kroku - k jej pravidelnému zaradeniu do svojho života,“ priblížila riaditeľka LPR Eva Kováčová.
