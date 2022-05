V piatok sa začína letný divadelný festival Zámocké hry zvolenské

Zvolen 31. mája (TASR) – Vo Zvolene sa v piatok začína medzinárodný letný divadelný festival Zámocké hry zvolenské (ZHZ). Divadelné inscenácie sa budú odohrávať večer na zámockom nádvorí a aj dopoludnia pre deti a mládež. TASR o tom informovala dramaturgička Divadla Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) vo Zvolene Uršuľa Turčanová s tým, že festival bude od 3. do 12. júna.



Uvidela, že vo večerných hodinách sa predstavia dve české divadlá, brnianske Divadlo Husa na Provázku s inscenáciou Gadžové jdou do nebe. Pražské Divadlo pod Palmovkou uvedie Encyklopedie akčního filmu. Rusínske divadlo z Prešova predstaví inscenáciu Dvanásť stoličiek v rusínčine, príde aj prešovské Divadlo Jonáša Záborského. Bratislavské divadlo Aréna priblíži v inscenácii Josef Švejk kultovú postavičku českej literatúry. Banskobystrická Štátna opera sa po niekoľkých rokoch vráti na zámocké nádvorie s titulom Édith Piaf.



Rozprávku Čarovný klobúk počas prvého festivalového víkendu predstaví Divadlo Zelienka. Pre deti je súčasne určený program prvej Divadelnej bašty na Zámku Zvolen, program v Knižnici Ľudovíta Štúra aj v Lesníckom a drevárskom múzeu. Pre mládež a všetkých ďalších záujemcov pripravujú výstavu Divadelné poklady v Podpolianskom osvetovom stredisku.



Dramaturgička DJGT Uršuľa Turčanová v rámci Divadelných prechádzok Zvolenom bude záujemcov sprevádzať širším centrom mesta a priblíži im miesta, kde to v minulosti žilo divadlom.



Otvorením Zámockých hier zvolenských bude premiéra DJGT v réžii Svetozára Sprušanského s názvom Vyhodiť si z kopýtka. Klasická komédia s pesničkami od Johanna Nestroya rozvinie aj motív dobrodružného objavovania pokladov, ktoré sa nachádzajú v blízkom okolí.



Všetky informácie aj aktuálne oznamy nájdu záujemcovia na festivalovej stránke www.zhz.sk, ako aj na stránke Zámocké hry zvolenské na sociálnej sieti. Organizátorom 48. ročníka festivalu je DJGT v spolupráci so Slovenskou národnou galériou Bratislava – Zámok Zvolen.



Medzinárodný letný divadelný festival Zámocké hry zvolenské je najstarším divadelným festivalom na Slovensku. Uskutočňuje sa pravidelne každý rok v júni. Počas svojej existencie sa festival stal neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho diania mesta Zvolen. Hry sú prepojením na historický kolorit zámku, ktorého nádvorie má večer pod nočnou oblohou svoju atmosféru.