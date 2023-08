V piatok sa začínajú folklórne slávnosti Trnavská brána

Trnava 17. augusta (TASR) - Tradičné slávnosti folklóru Trnavská brána sa budú konať od piatka do nedele (18. - 20. 8.) v Trnave. TASR o tom informovala Alexandra Galambová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism.



Prvá časť folklórneho programu sa uskutoční v piatok a sobotu od 10.00 h na Hlavnej ulici. Slávnostné otvorenie festivalu bude v piatok o 19.00 h v mestskom amfiteátri v Trnave, kde vystúpia domáce súbory detský folklórny súbor Drienka, Trnavček a univerzitný folklórny súbor Trnafčan. Vrcholom večera bude vystúpenie s názvom kRok za kRokem v podaní Vojenského umeleckého súboru Ondráš z Českej republiky o 21.00 h.



"V sobotu sa začne festivalový deň krojovaným sprievodom mestom o 10.00 h pri Kostole sv. Heleny. Súčasťou programu bude škola tanca, hry, tvorivé dielne a vystúpenia ľudových súborov a skupín z Trnavy a okolia," uviedla za organizátorov Terézia Krupčíková.



Remeselný program nájdu návštevníci aj na Nádvorí čarovných nití a na Dvore tkania a pradenia, ktoré sú novinkou tohtoročného festivalu. V remeselných dvoroch budú prebiehať ukážky, workshopy a prednášky o tvorení čipiek, výšiviek a tkaných odevov. Večerný hudobný program sa uskutoční v mestskom amfiteátri s názvom Ako sa do hory volá, tak sa iskra ozýva.



Súčasťou festivalu bude aj nedeľná svätá omša vo folklórnom šate v Kostole sv. Jakuba, kde vystúpia domáce súbory a český foklórny súbor Jiskra. "Trojdňový program vyvrcholí vystúpením Martina Repáňa a Repáňovskej muziky v nedeľu o 18.00 h v mestskom amfiteátri a bonusom tohtoročnej Trnavskej brány bude pondelkový večer so Sľukom," doplnila Krupčíková.