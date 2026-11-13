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V piatok štartuje na pôde FMFI UK medzinárodná konferencia DISCRETE
Diskrétne symetrie ako napríklad podobnosť sveta a jeho obrazu v zrkadle, obrátenie smeru času alebo zámena častíc za antičastice patria medzi základné piliere modernej fyziky.
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - V piatok štartuje na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky (FMFI) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave medzinárodná konferencia DISCRETE. Trvať bude do 17. novembra. Po prvýkrát sa koná na Slovensku. Ide o desiaty ročník série podujatí, ktoré sa od roku 2008 konajú každé dva roky v mestách ako Lisabon, Londýn, Viedeň či Ľubľana. Hlavnou témou budú diskrétne symetrie vo fyzike elementárnych častíc a ich úloha pri vzniku a formovaní vesmíru. TASR o tom informoval Peter Maták z FMFI UK.
„Na medzinárodnej konferencii DISCRETE 2026 sa stretne približne 90 vedcov z viac ako 20 krajín vrátane výskumníkov z CERN-u,“ uviedol Maták. Medzi pozvanými rečníkmi sú napríklad Alejandro Ibarra z Technickej univerzity v Mníchove, Francesco Sannino z University of Southern Denmark či María Concepción González-García zo Stony Brook University v USA. Na programe sú plenárne prednášky a paralelné sekcie, v ktorých vystúpia aj slovenskí výskumníci a doktorandi.
Diskrétne symetrie ako napríklad podobnosť sveta a jeho obrazu v zrkadle, obrátenie smeru času alebo zámena častíc za antičastice patria medzi základné piliere modernej fyziky. To, že v prírode neplatia úplne presne, súvisí podľa Matáka s jednou z najväčších záhad súčasnej vedy - prečo je vo vesmíre viac hmoty ako antihmoty. Aj o tom sa bude podľa jeho slov diskutovať na konferencii DISCRETE.
„Na medzinárodnej konferencii DISCRETE 2026 sa stretne približne 90 vedcov z viac ako 20 krajín vrátane výskumníkov z CERN-u,“ uviedol Maták. Medzi pozvanými rečníkmi sú napríklad Alejandro Ibarra z Technickej univerzity v Mníchove, Francesco Sannino z University of Southern Denmark či María Concepción González-García zo Stony Brook University v USA. Na programe sú plenárne prednášky a paralelné sekcie, v ktorých vystúpia aj slovenskí výskumníci a doktorandi.
Diskrétne symetrie ako napríklad podobnosť sveta a jeho obrazu v zrkadle, obrátenie smeru času alebo zámena častíc za antičastice patria medzi základné piliere modernej fyziky. To, že v prírode neplatia úplne presne, súvisí podľa Matáka s jednou z najväčších záhad súčasnej vedy - prečo je vo vesmíre viac hmoty ako antihmoty. Aj o tom sa bude podľa jeho slov diskutovať na konferencii DISCRETE.