V piatok uplynie Arrive čas, aby dokázala zlepšenie doprave

Bratislava 26. novembra (TASR) - Novému regionálnemu autobusovému dopravcovi v Bratislavskom kraji, spoločnosti Arriva, v piatok uplynie čas, ktorý mu dal predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba na výrazné zlepšenie v prímestskej doprave. Vedenie kraja pre TASR potvrdilo, že tento termín platí. Začiatkom budúceho týždňa chce verejnosť informovať o ďalšom postupe.



"Arriva avizovala, že k dnešnému dňu predloží všetky požadované podklady, ktoré zdokladujú posun. BSK spolu s analytikmi z Bratislavskej integrovanej dopravy v priebehu víkendu predložené dáta skontroluje a začiatkom budúceho týždňa bude informovať verejnosť o svojich zisteniach, ako aj o ďalšom postupe," uviedla pre TASR hovorkyňa BSK Lucia Forman.



Zároveň informovala, že od štvrtka (25. 11.) zabezpečuje Arriva dopravnú obslužnosť aj mikrobusmi. K piatku sa to týka siedmich obehov vozidiel v okresoch Senec a Pezinok, ktoré sú najpostihnutejšie výpadkami spojov. Náhradné spoje premávajú napríklad po trasách liniek 610 (Bratislava - Ivanka pri Dunaji - Zálesie - Malinovo), ako aj 620 (Bratislava - Ivanka pri Dunaji - Bernolákovo - Nová Dedinka - Tureň - Senec).



"Mikrobusy zaradil dopravca aj na trasu medzi Sencom a Tomášovom, ktoré jazdia cez Veľký Biel a Novú Dedinku," spresnila hovorkyňa. V okrese Pezinok ide o spoje medzi Vištukom, Šenkvicami a Modrou a tiež medzi Pezinkom a Bratislavou v okolí Chorvátskeho Grobu a Slovenského Grobu.



Arriva prevádzkuje regionálnu autobusovú dopravu v Bratislavskom kraji od 15. novembra po tom, ako zvíťazila v tendri vyhlásenom BSK ešte v apríli 2020. Od svojho začiatku sa nový dopravca borí s nedostatkom vodičov. Spôsobuje to výpadky viacerých autobusových spojov, najmä v okolí Pezinka a Senca.



Šéf BSK preto ešte 15. novembra dal Arrive deväť pracovných dní na to, aby problém do veľkej miery vyriešila. Požiadavky kraja sa týkajú prírastku vodičov, plánu optimalizácie dopravnej obslužnosti, ako aj schopnosti zabezpečiť ju. "Žiadame, aby obyvatelia kraja mali zabezpečenú dopravu na jeho území," uviedla Forman. Droba ešte v polovici novembra avizoval, že pre tieto problémy dopravcu neminú vysoké sankcie.



Arriva, ktorej chýbalo do 100 vodičov, v uplynulých dňoch opakovane deklarovala snahu o vyriešenie problému a tvrdila, že sa situácia postupne zlepšuje. Napríklad vďaka vysokému náborovému príspevku i blížiacej sa dohode s dopravcami minibusov. Situáciu má v najbližších mesiacoch pomôcť vyriešiť aj nábor vodičov z Ukrajiny. Niektoré autobusové spoje však mali aj v týchto dňoch výpadky.