V piatok večer uzavrú zjazdovú rampu z Mosta SNP v smere na nábrežie

Mesto verí, že víkendová zrýchlená forma opravy komunikácií nebude mať negatívny dopad na kvalitu realizovaných prác.

Bratislava 24. júla (TASR) - V Bratislave uzavrú v piatok (26. 7.) od 20.00 h zjazdovú rampu z Mosta SNP v smere na Nábrežie L. Svobodu. Dôvodom je oprava vozovky. Informuje o tom hlavné mesto na sociálnej sieti.



"Aby sme sa vyhli dopadom na dopravu a MHD počas pracovných dní, zvolili sme zrýchlenú formu opravy, kedy dodávateľ bude pracovať 24 hodín denne. V pondelok 29. júla bude zjazd opäť fungovať v plnej premávke," deklaruje samospráva. V rovnakom čase bude ukončená aj oprava vozovky na nájazdovej rampe na Most SNP na petržalskej strane Dunaja pri nákupnom centre.



Vodiči, ktorí budú chcieť zísť z Mosta SNP na nábrežie v smere do Karlovej Vsi alebo k Slovenskej národnej galérii, budú počas nasledujúceho víkendu pokračovať v jazde na Hodžovo námestie, kde sa na obrátke vrátia na Staromestskú ulicu v smere na Most SNP a pravým odbočením na Nábrežie armádneho generála L. Svobodu.



"Z MHD sa táto obchádzka dotkne liniek 88, 91 a 901, ktoré prejdú Mostom SNP na Staromestskú ulicu, na Hodžovom námestí vykonajú obrat späť po Staromestskej ulici, kde po pravom odbočení a zjazde na Nábrežie armádneho generála L. Svobodu ukončia jazdu pod Mostom SNP," spresnil magistrát. Na obchádzkovej trase obslúžia aj zastávku Zochova v smere na Hodžovo námestie. Linka 50 pôjde po rovnakej obchádzkovej trase, aj s obsluhou zastávky Zochova, ale keďže prechádza tiež obchádzkovou trasou na petržalskej strane Mosta SNP, naberie niekoľkominútové zdržanie.



Mesto verí, že víkendová zrýchlená forma opravy komunikácií nebude mať negatívny dopad na kvalitu realizovaných prác. Avizuje, že ich bude kontrolovať. "V takejto podobe už budeme bratislavské cesty opravovať ako bežný štandard. Vodičov prosíme o zvýšenú pozornosť a obyvateľov okolitej zóny o zhovievavosť počas nevyhnutných prác v noci," podotkla samospráva.