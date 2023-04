V Pieninách v sobotu otvárajú letnú turistickú sezónu

Červený Kláštor 22. apríla (TASR) - Letnú turistickú sezónu v Pieninách otvárajú v sobotu. Okrem kultúrno-spoločenského programu v Červenom Kláštore si návštevníci budú môcť užiť aj splav do Lesnice. Pre TASR to uviedol Štefan Danko zo Združenia pre rozvoj regiónu Penin a Zamaguria.



Program sa má začať o 10.00 h svätou omšou, v rámci ktorej požehnajú turistické zariadenia. Návštevníkov následne na nádvorí kláštora kartuziánov v Červenom Kláštore čakajú folklórne vystúpenia či sprievod. Nebude chýbať ani odomykanie rieky Dunajec a turistických chodníkov či splav do Lesnice. "Nie je to len otvorenie pltníckej sezóny, ale celkovej turistickej sezóny v Pieninách vrátane gastroprevádzok, turistických chodníkov a všetkého, čo k tomu patrí," povedal Danko s tým, že podobný spoločný slávnostný úvod sezóny organizujú od roku 2000. Dovtedy samosprávy či podnikatelia realizovali otvorenie sezóny samostatne.



Záujemcovia sa počas sobotňajšieho podujatia môžu splaviť do Lesnice, kde bude program pokračovať hudobným vystúpením či krstom knihy o turistike na Zamagurí. Program na nádvorí kláštora má trvať do 14.30 h.



Organizátori pripomínajú, že z dôvodu rekonštrukcie je turistický chodník Prielom Dunajca pre pešiu turistiku a cykloturistiku uzatvorený do konca júna.