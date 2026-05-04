V Piešťanoch a okolí sa počas mája naplno rozbieha hlavná sezóna
Autor TASR
Piešťany 4. mája (TASR) - V Piešťanoch a okolí sa počas mája naplno rozbieha hlavná turistická sezóna. Kúpeľné mesto opäť ožije komentovanými prehliadkami, umeleckými remeslami či pretekmi v jachtingu. Nebudú chýbať koncerty, šport, móda a v závere mesiaca trojdňové otvorenie letnej kúpeľnej sezóny. Informovala o tom výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany Tatiana Nevolná.
Hneď na začiatku mája odomkli vodáci vody Váhu a prvým splavom zo Sokoloviec do Hlohovca otvorili vodácku sezónu. „V piešťanskom Dome umenia sa uskutoční slávnostný otvárací koncert 71. music festivalu Piešťany a v posledný májový týždeň tam vystúpi Slovenský komorný orchester s Concerti Grosii,“ priblížila Nevolná. V Hudobnom pavilóne sa bude konať festival speváckych zborov Piešťanské impresie.
„Rada by som pozvala aj na tradičné piešťanské veľké podujatia ako Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, Tradičné umelecké remeslá alebo festival dokumentárnych filmov s outdoorovou a horskou tematikou Hory a mesto,“ dodala. Dom kultúry vo Vrbovom pozýva na spevácku súťaž, kultúrny dom v Krakovanoch bude dejiskom Medzinárodného festivalu paličkovanej čipky a na Hlohovskom zámku sa spojí história so súčasnosťou na Benefičnej módnej prehliadke. V Drahovciach sa uskutoční Majáles 2026.
So začiatkom hlavnej sezóny opäť prichádzajú do piešťanských ulíc komentované prehliadky. „Sĺňava ožije pretekmi Slovenského pohára v jachtingu Balnea Cup 2026 a deťom je určený štvrtý ročník športového podujatia Olympijský deň,“ doplnila. Upriamila pozornosť aj na športové podujatia ako Nočný beh Hlohovcom, Open air jogu na Kúpeľnom ostrove, Wings for Life World Run či Detské rybárske preteky Važina 2026. V expozíciách Balneologického múzea budú akcie v rámci Noci múzeí a galérií, Hlohovec organizuje Deň kvetov a prvorepublikovú noblesu prinesie do Piešťan Puding pána Wintera 2026.
