V Piešťanoch aj tento rok slávnostne požehnajú termálne pramene
Podujatie sa uskutoční vo štvrtok o 15.00 h na Kúpeľnom ostrove pri studni Adam Trajan.
Autor TASR
Piešťany 30. apríla (TASR) - V Piešťanoch aj tento rok slávnostne požehnajú termálne pramene. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok o 15.00 h na Kúpeľnom ostrove pri studni Adam Trajan. Svätenie prameňov je tradícia, ktorou sa začína kúpeľná sezóna v Piešťanoch od medzivojnového obdobia, informovali organizátori.
„Surge et ambula: Vstaň a choď. Tak znie nápis na Kolonádovom moste. Tieto výstižné slová odkazujú na ohromnú silu piešťanských liečivých prírodných zdrojov, ktoré každoročne prinavrátia telesné zdravie a duševný pokoj tisíckam kúpeľných hostí,“ priblížili Slovenské liečebné kúpele Piešťany, ktoré podujatie organizujú.
Slávnosť sa koná pri studni Adam Trajan, pomenovanej po kňazovi, ktorý už v 17. storočí chápal význam termálnych prameňov a napísal o nich oslavnú ódu. Vlani pramene posvätil apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli spoločne s arcibiskupom trnavskej arcidiecézy Jánom Oroschom.
Napríklad v roku 1935 pramene požehnal parížsky arcibiskup Jean Verdier. V roku 1947 požehnanie vykonal generálny vikár Ambróz Lazík. V roku 1948 sa začala kúpeľná sezóna slávnostným svätením prameňov pražským arcibiskupom Josefom Beranom.
Po roku 1989 bolo požehnávanie prameňov súčasťou otvorenia letnej kúpeľnej sezóny vždy počas prvého júnového víkendu. Pramene požehnávali pri tejto príležitosti zväčša miestni kňazi. V posledných rokoch sa koná v predstihu, mestské podujatie je naplánované na záver mája.
