V Piešťanoch bude pre pochod čertov v centre obmedzená doprava

Piešťany 7. decembra (TASR) – Dopravu v centre mesta Piešťany v sobotu podvečer skomplikuje pochod čertov. Polícia upozorňuje na to, že Rázusova, Teplická a Nitrianska ulica budú od 14.00 h do 21.30 h z tohto dôvodu uzatvorené. Krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová uviedla, že vodiči musia rátať so zhustenou premávkou, vytváraním kolón a sťaženými možnosťami parkovania.



Krampus je naplánovaný na 17. hodinu večer a podľa organizátora Jána Románka očakávajú okolo 250 pekelníkov a zhruba 15.000 návštevníkov. „Pripravili sme aj sprievodný program v podobe koncertov, aby všetci návštevníci neprišli na Krampus a neodišli z neho naraz,“ uviedol. V Piešťanoch sa bude konať pochod tretí rok a organizátori pre návštevníkov zabezpečili podľa jeho slov záchytné parkoviská pri poliklinike, pri letisku a zimnom štadióne. O občerstvenie sa postarajú piešťanské vianočné trhy. „Čerti prídu do Piešťan predovšetkým z Rakúska, ale sú medzi nimi účinkujúci aj z Čiech a zo Slovenska,“ uviedol Románek.



Pochod čertov sa v Piešťanoch v začiatku nezaobišiel bez komplikácií. Pred jeho prvým konaním sa zdvihla u časti obyvateľov vlna nevôle, o akcii s čertmi rokovalo aj mestské zastupiteľstvo a rozbehli sa petičné akcie proti pochodu i za pochod. Nakoniec sa prvý i vlaňajší druhý ročník uskutočnili v bežnom režime. Tradícia pochodu čertov vznikla v rakúskych Alpách. Čerti tam raz do roka schádzajú z hôr do údolí potrestať vinníkov. Rozšírila sa do Nemecka, Maďarska, Slovinska, Talianska, Chorvátska i Česka.