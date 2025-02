V Piešťanoch budú komentované prehliadky o histórii kúpeľov a procedúr

Piešťany 17. februára (TASR) - Verejnosť sa môže zúčastniť na komentovaných prehliadkach v Piešťanoch s názvom Od ránhojičov ku kúpeľným lekárom, ktoré sa začnú 22. februára, prebiehať budú do konca marca. Návštevníkom majú predstaviť, ako vyzeral kúpeľný život v minulosti, ako boli predpisované procedúry, ako sa líšili od tých dnešných, či ktoré choroby sa vtedy liečili. Pre TASR to uviedla turistická sprievodkyňa Mária Michalčíková.



"Zároveň ako súčasť prehliadky si chceme pozrieť aj reálne lekárske nástroje, ktoré sa používali pri týchto procedúrach a sú ešte zachované. Budeme môcť vidieť krásne príklady z minulosti," priblížila.



Prehliadky budú prebiehať každú sobotu do konca marca so začiatkom o 15.00 h pri soche Barlolámača, prehliadka sa vždy skončí v Balneologickom múzeu. Organizátorom je Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany.