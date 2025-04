V Piešťanoch budú kontrolovať križovatku ulíc Bratislavská a Krajinská

Piešťany 3. apríla (TASR) - Mestská polícia (MsP) v Piešťanoch bude kontrolovať križovatku ulíc Bratislavská a Krajinská aj počas apríla. Náhodné kontroly sa začali na základe sťažností občanov a vodičov o porušovaní dopravných predpisov na svetelnej križovatke už v marci. Počas nich bolo zistených 19 priestupkov a udelených 18 blokových pokút v sume 860 eur, jeden vodič bol odoslaný na správne konanie. TASR to uviedol náčelník MsP Marcel Mihalik.



„Bezpečnostná kontrola bola zameraná na svetelnú križovatku. A to z dôvodu, že túto vec upravuje vyhláška, kde sa jednoznačne hovorí o tom, ako sa má správať vodič na takomto signalizačnom zariadení,“ priblížil. Zdôraznil najmä signál oranžovej farby. Vodič musí zastaviť a stáť vtedy, keď v diaľke vidí oranžovú. „Keď v čase prechodu cez križovatku zo zelenej skočí oranžová, vtedy môže rýchlo prejsť,“ doplnil Mihalik.



Keďže MsP evidovala sťažnosti ohľadom tejto situácie, vyslala hliadky na kontrolu. „Pri každej kontrole bolo zistených niekoľko takýchto porušení, kde vodiči nieže na oranžovú nezastavili, ale nezastavili ani na červenú. V diaľke svietila červená, vodič preletel a vodiči ostatných vozidiel, ktoré išli v protismere, museli na zelenú brzdiť,“ vysvetlil.



Priestupky boli riadne zdokumentované. „V prípade, že by sa vodiči chceli nejakým spôsobom vyhovárať, tak nemôžu, pretože je to nahrané na technickom prostriedku,“ zhrnul náčelník. V prípade, že by odmietli blokovú pokutu zaplatiť, vec poputuje na správne konanie na dopravný inšpektorát, kde bude k dispozícii aj videozáznam s fotkami. Polícia zatiaľ neeviduje zníženie počtu dopravných priestupkov napriek kontrolám.