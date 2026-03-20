V Piešťanoch by mohol vzniknúť nový balneologický výskumný ústav
Plánovaný ústav má poskytovať vedecky podložené dáta o účinnosti kúpeľnej liečby pri rôznych diagnózach.
Autor TASR
Piešťany 20. marca (TASR) - V Piešťanoch by mohol vzniknúť nový balneologický výskumný ústav. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) rokoval vo štvrtok (19. 3.) v Piešťanoch o jeho založení s vedením Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany (SLKP) a so zástupcami akademickej obce. Cieľom projektu je podporiť klinický výskum účinkov prírodných liečivých zdrojov, ako sú piešťanské bahno a minerálne vody, a zvýšiť medzinárodnú prestíž Piešťan ako centra balneológie. TASR o tom informovali SLKP.
Plánovaný ústav má poskytovať vedecky podložené dáta o účinnosti kúpeľnej liečby pri rôznych diagnózach. Minister zdôraznil význam prepájania tradičnej balneológie s modernou medicínou založenou na dôkazoch. „Piešťany majú svetové meno, no ak chceme v 21. storočí konkurovať špičke, musíme naše unikátne liečivé zdroje doplniť o špičkový vedecký výskum,“ ozrejmil.
Generálny riaditeľ SLKP Peter Bednarčík uviedol, že ústav má ambíciu prepájať kúpeľnú prax s moderným vedeckým poznaním a podporiť inovácie v oblasti liečebných protokolov. Projekt bude zahŕňať klinický výskum nových liečebných metód, využitie moderných technológií v rehabilitácii a prevencii, ako aj spoluprácu s domácimi a medzinárodnými vedeckými inštitúciami a fakultami.
Medicínska riaditeľka kúpeľov Alena Korenčíková upozornila, že vedecky podložené štúdie posilnia dôveru pacientov a zlepšia postavenie kúpeľov na zahraničných trhoch. Zástupcovia kúpeľov a akademickej obce ocenili záujem rezortu o systematický rozvoj balneológie na Slovensku a vnímajú vznik ústavu ako krok k tomu, aby sa Piešťany stali významným európskym centrom liečby a výskumu.
Ústav má byť pomenovaný po Štefanovi Bolemanovi, ktorý bol významný uhorský lekár a balneológ. Bol zakladateľom Uhorskej balneologickej spoločnosti a autorom odborných prác o balneológii. Jeho práca a organizátorská činnosť v rámci balneologických spoločností prispeli k etablovaniu balneológie ako samostatnej lekárskej disciplíny a ovplyvnili ďalší rozvoj kúpeľníctva.
