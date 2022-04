V Piešťanoch chystajú splav Váhu po troch rôznych trasách

Piešťany 15. apríla (TASR) – Po troch rôznych trasách budú môcť od mája splavovať turisti rieku Váh pri Piešťanoch. Novú ponuku na zatraktívnenie turistickej destinácie Piešťany a okolie pripravila Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany. Splavy sú pripravené tak, aby vyhovovali všetkým záujemcom vrátane rodín s deťmi. Informovala o tom výkonná riaditeľka OOCR Tatiana Nevolná.



Sezóna splavov na Váhu sa začne v posledný aprílový deň a potrvá až do začiatku októbra. Organizátori splavov zostavili trasy tak, aby sa na vode zabavili nielen milovníci vodných adrenalínových športov, ale aj rodiny s deťmi a všetci výletníci, ktorí chcú v Piešťanoch relaxovať a pritom zažiť niečo nové.



„Piešťany sú dlhodobo vnímané predovšetkým ako miesto, kam sa chodia do kúpeľov uzdravovať chorí. OOCR sa snaží svojimi aktivitami ukázať návštevníkom aj inú tvár regiónu – určenú aktívnym ľuďom v produktívnom veku a mladým. Poznávanie prírody z vody je úžasný a neopakovateľný zážitok, pri ktorom si ľudia navyše aj zašportujú. Veríme, že aj vďaka tomu si odnesú z Piešťan nezabudnuteľné spomienky a radi sa k nám opäť vrátia,“ uviedla Nevolná.



Na výber sú tri trasy na starom ramene Vahu – zo Sokoloviec do Hlohovca, z Nového Mesta nad Váhom do Piešťan a z Jalšového do Hlohovca. Splav bude možné absolvovať na nafukovacom alebo plastovom kanoe a rafte, ale aj na paddleboarde. Záujemcovia o splav nájdu na stránke OOCR www.visitpiestany.sk/splavovanie-vahu/ informácie o doprave, postupe či potrebnom oblečení a vybavení. „Pred plavbou absolvuje každý účastník úvodnú inštruktáž s registráciou, následne dostane vodácke vybavenie. Prvá časť splavu trvá okolo dvoch hodín, po obedovom pikniku sa pokračuje približne rovnako dlho do cieľa,“ opísala Nevolná.



OOCR spája subjekty cestovného ruchu v piešťanskom regióne – kúpele, mesto, hotely, reštaurácie i obce.